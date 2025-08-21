Endesa millora el servei per a 30.000 clients de Blanes i Lloret de Mar
La companyia ha portat a terme obres en una línia de mitja tensió i ha incorporat millores tecnològiques per atendre increments de demanda i millorar la reacció en cas d'incidència
Endesa ha portat terme reformes a una línia elèctrica de mitja tensió a Blanes, a tocar el Jardí Botànic Marimurtra per millorar el servei a més de 30.000 clients del municipi i de Lloret. S'han invertit 125.000 euros.
Els treballs, a la carretera que puja cap al Jardí Botànic Marimurtra, han consistit en eliminar uns tres-cents metres de línia aèria que discorria per la via i s’han substituït per una nova traça de cable subterrani d’un quilòmetre de longitud, concretament als carrers de Vidal i Barraquer i el Passeig Carles Faust.
El nou cablejat, d’última tecnologia, té més secció que el que hi havia fins ara, de manera que pot portar més energia que el d’abans. Aquesta mesura permet no només esponjar les infraestructures existents sinó que es pot donar resposta a puntes de consum -tant a l’estiu com a l’hivern, atendre el creixement vegetatiu de la població o satisfer nous subministraments que hi pugui haver en un futur, ha informat la companyia.
Aquesta intervenció s’ha completat, a més, amb la millora tecnològica d’un dels centres de transformació que hi ha a la zona, que compta des d’ara amb noves cel·les que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.
Telecomandament
Així mateix, s’ha instal·lat en aquest centre de transformació sistemes de telecomandament, és a dir, uns dispositius d’actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control de la Companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l’objectiu d’alimentar els clients per vies alternatives, sempre que això és possible. L’automatització permet reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients, tant particulars com empreses.
Amb aquest tipus d’intervencions, la Companyia treballa, segons remarca, amb un triple objectiu: absorbir puntes de demanda concretes, el consum de nous clients que ho demanin i reforçar l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o cosa que és el mateix, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables amb la finalitat de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rentable per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.
