S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut
La Policia Local deté el turista francès a Lloret per conducció temerària i anar begut
Accident espectacular a Lloret de Mar: un conductor es va encastar contra un hotel mentre fugia d’un control policial. L’home, que conduïa sense carnet i sota els efectes de l’alcohol, va perdre el control del vehicle i va acabar impactant contra la façana de l’establiment.
La Policia Local de Lloret de Mar va detenir aquest dissabte, a tres quarts de set del matí, el conductor francès de 29 anys per conducció temerària i sota els efectes de l’alcohol.
Els fets van tenir lloc després que l’home se saltés un control policial a l’avinguda Just Marlés i fugís a gran velocitat pels carrers del municipi.
La persecució va acabar quan el vehicle, un cotxe de lloguer, es va estavellar contra una de les façanes de l’hotel Rosamar Spa, situat a l’avinguda Pau Casals. Malgrat l’espectacularitat del xoc, no es van registrar ferits.
Un cop detingut, els agents van comprovar que l’home conduïa sota una alta taxa d’alcohol, sense permís de conduir i sense documentació. A més, va quedar denunciat per circular per una via amb trànsit restringit sense autorització.
La Policia Local va restablir la normalitat a la zona afectada a tres quarts de vuit del matí, una hora després de l’incident. Els danys causats a la façana de l’hotel van quedar pendents de valoració tècnica i reparació, informen fonts municipals.
