Més de 26.000 accions preventives i 1.033 assistències a les platges de Lloret durant la primera meitat de la temporada de bany
La platja gran concentra més de la meitat de les actuacions, amb 13.675 intervencions
El servei de vigilància i salvament a les platges de Lloret de Mar ha realitzat més de 26.000 accions preventives durant la primera meitat de la temporada de bany, entre el 15 de maig i el 31 de juliol. Aquestes accions tenen com a objectiu evitar situacions de risc per als banyistes i usuaris. La platja gran de Lloret ha estat l’indret amb més activitat, amb 13.675 intervencions, més de la meitat del total registrat al conjunt del litoral del municipi.
Segons explicat la regidora de Platges, Cristina Aymerich, les accions preventives inclouen avisos per evitar salts des de les roques, recomanacions davant condicions marítimes adverses, vigilància al trencant de l’onatge, alertes per l’entrada de creuers o embarcacions a la zona de bany, o advertiments a usuaris de pàdelsurf i altres artefactes que envaeixen zones no permeses.
Pel que fa a les assistències sanitàries, se n’han registrat 1.033, força repartides entre les cinc platges i cales del municipi. A més, s’han dut a terme 22 assistències aquàtiques (15 a la platja de Lloret i 7 a la de Canyelles), 3 rescats (2 a Lloret i 1 a Fenals) i 22 evacuacions, sent Lloret la platja amb més evacuacions, amb 12. Durant aquest període no s’ha produït cap cas de persona perduda, un fet que des de l’Ajuntament es valora molt positivament, informa en un comunicat.
Enguany, el consistori ha destinat més d’1,5 milions d’euros als diferents serveis vinculats a la gestió de platges: moviment de sorres, neteja i recollida de residus, abalisament, vigilància, salvament, conservació i manteniment. El servei de salvament i socorrisme compta amb 25 professionals durant els mesos de més afluència, que formen part d’un equip extern complementat pel personal de vigilància propi, adscrit a la secció de Protecció Civil.
Nous equipaments
Entre les novetats d’aquesta temporada, destaca la incorporació d’una nova torre de vigilància per part de l’empresa Proactiva Serveis Aquàtics SL, així com un punt d’informació turística a la platja de Fenals. També s’ha adquirit una nova caseta de salvament per a la cala de sa Boadella, que s’instal·larà de cara a la temporada vinent.
L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha volgut posar en valor la tasca dels serveis de platja, especialment en un estiu amb condicions meteorològiques extremes: “Disposem d’un gran equip de professionals de vigilància i salvament, integrat per personal extern i mitjans propis, que permet garantir unes platges segures. Des de l’Ajuntament volem agrair la seva dedicació i constància, en un estiu especialment complex, en què les altes temperatures i els episodis de calor han fet incrementar la presència i l’estada dels usuaris a les platges”, conclou.
