Ferida una motorista en xocar amb un senglar a Sils

Una motorista va resultar ferida aquest dimarts a la nit després de col·lidir amb un senglar que va irrompre sobtadament a la GI-555, al seu pas per Sils.

L’accident es va produir cap a tres quarts de deu de la nit, quan la conductora circulava per aquesta carretera que connecta Sils amb Hostalric. En impactar amb l’animal, la motorista va caure a terra.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del SEM i dels Bombers.

La dona, que va resultar ferida lleu, va ser atesa in situ pel personal sanitari, però va rebutjar el trasllat a un centre hospitalari, segons han indicat els Bombers. Pel que fa al senglar, malgrat l’impacte, no va morir i va fugir del lloc dels fets.

