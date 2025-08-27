Una fundació gironina impulsa una eina digital per reduir el malbaratament alimentari
La Fundació Emys, amb seu a Riudarenes, treballa en el desenvolupament d’Optihorta, que vol ajudar petites explotacions agrícoles a planificar millor les collites i evitar excedents
La Fundació Emys, amb seu a Riudarenes, treballa en el desenvolupament d’Optihorta, una eina digital que vol ajudar petites explotacions agrícoles a planificar millor les collites i evitar excedents. El projecte, encara en fase de desenvolupament, permetrà als productors anticipar els costos reals de les collites segons els preus de mercat i estimar la demanda, amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari des de l’origen.
“L’objectiu és clar: oferir una eina senzilla que permeti als productors anticipar els costos reals d’una producció òptima i ajustar la sembra a la demanda estimada”, explica Albert Guàrdia, cap de l’àrea de gestió agrària i forestal sostenible de la Fundació Emys. En paraules seves, a través del càlcul de despeses segons el preu de mercat actual i la simulació de diferents escenaris futurs, l’eina vol millorar la sostenibilitat econòmica i ambiental del sector hortícola. Per la seva banda, Carla Cárdenas, responsable de projectes de la fundació, subratlla que “la nostra voluntat és oferir solucions pràctiques, fàcils i accessibles a petites explotacions del sector primari per reduir el malbaratament des de l’inici, tot i que sabem que es tracta d’una problemàtica on hi intervenen molts factors diferents i complexos”.
En set cultius inicials
La primera fase del projecte es focalitza en set varietats hortícoles: bleda primavera, bròcoli, calçot, carbassa, col setmanera, enciam d’estiu i tomàquet d’amanir local. El sistema disposarà d’una base de dades que recull els costos de producció i de sobreproducció d’aquests cultius i, a partir de paràmetres senzills —com la producció prevista, el preu de venda o diversos escenaris d’incertesa—, calcularà la sembra òptima per minimitzar el risc d’excedents.
L’aplicació estarà disponible tant per a mòbil com per a ordinador i es preveu que entri en fase de proves a la tardor. La versió definitiva podria arribar en el termini d’un any, dins el marc del projecte Del camp a taula: Aprofitament alimentari, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un problema estructural
La Fundació Emys recorda que el malbaratament alimentari és especialment greu al sector primari. Segons dades d’Eurostat de 2023, un 11 % del desaprofitament a la Unió Europea es produeix al camp. A Catalunya, cada any es perden o es malbaraten unes 280.000 tones d’aliments abans de ser comercialitzats, l’equivalent a 35 quilos per persona. Aquestes pèrdues no només responen a problemes logístics, sinó també a una crisi estructural de la pagesia, marcada pels baixos preus, les exigències comercials i la manca de relleu generacional.
Continuïtat de projectes
Optihorta se suma a altres iniciatives impulsades per la Fundació Emys, com El Rebost de Can Moragues, on es cuinen aliments amb risc de desaprofitament, o els acords de custòdia agrària, que promouen pràctiques agrícoles més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Amb aquesta nova aposta tecnològica, l’entitat de Riudarenes vol reafirmar el seu compromís amb un model agroalimentari més just i eficient, alineat amb els reptes ecològics i socials actuals.
