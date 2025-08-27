Un motorista resulta ferit greu en un accident a Arbúcies

Ha xocat amb un cotxe a la GI-550

Un helicòpter medicalitzat del SEM en una imatge d'arxiu

Un helicòpter medicalitzat del SEM en una imatge d'arxiu / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Arbúcies

Un motorista ha resultat ferit aquest dimecres al matí en un accident de trànsita Arbúcies. El sinistre ha tingut lloc poc abans de les onze a la carretera GI-550, que connecta aquesta població amb Sant Hilari Sacalm.

En l'accident s'hi han vist implicats una motocicleta i un turisme. A causa de la forta col·lisió, el motorista ha caigut del vehicle i ha patit ferides de gravetat. El conductor del cotxe ha resultat il·lès.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diversos efectius dels serveis d’emergències: Bombers, Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El SEM ha activat quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Donada la gravetat de les lesions, el ferit ha estat evacuat en helicòpter, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

La carretera ha quedat tallada durant mitja hora i, un cop reoberta, s’hi han fet tasques de neteja per retirar les restes de l’accident.

