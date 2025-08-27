Persecució a Tordera: detenen un home després de fugir en una furgoneta carregada de droga i armes

El conductor va abandonar el vehicle i va intentar fugir a peu, però la Policia Local el va interceptar

Els cabdells de marihuana intervinguts en l'actuació policial a Tordera.

Eva Batlle

Tordera

La Policia Local de Tordera va detenir dimarts a la matinada un home de 43 anys i nacionalitat albanesa després d’una persecució per conducció temerària. Els fets van començar quan, durant un control preventiu de pas a l’avinguda Fibracolor, una furgoneta que s’hi aproximava va fugir.

Els agents van iniciar la persecució, que va acabar al carrer Gaudí, on el conductor va abandonar el vehicle al mig de la via i va fugir a peu. Finalment, la Policia Local el va detenir.

A l’interior de la furgoneta, els agents van trobar 20 quilos de marihuana en cabdells, brides, una destral, un ganivet, un martell i dues armes de foc.

Per aquests motius, els agents locals han instruït diligències per delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes, conducció temerària i atemptat contra agents de l’autoritat, informa el cos policial.

