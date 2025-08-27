Requisen més de 3.200 productes falsificats en comerços de Lloret en dos dies
L'ajuntament de Lloret de Mar assegura els últims dos mesos s’han retirat gairebé 9.000 articles del mercat i han obert 21 expedients administratius per infraccions al Codi de Consum
La Policia Local de Lloret amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha portat a terme dues operacions contra les falsificacions a la població aquesta setmana.
La més recent va ser dimarts a la tarda quan la Policia administrativa de Lloret i la Guàrdia Civil van portar a terme una operació en 11 establiments contra les infraccions al Codi de Consum de Catalunya i la falsificació de productes. Els comerços estaven distribuïts per diversos carrers de la vila, entre els quals es troben el carrer de la Vila, Sant Romà, Santa Cristina, Riera, l’avinguda Vila de Blanes i el passeig Agustí Font.
La intervenció conjunta es va basar en la col·laboració entre cossos de seguretat, cadascun actuant segons les seves competències. La Guàrdia Civil es va centrar en l’àmbit penal per protegir la propietat industrial, mentre que la Policia Local va actuar en l’àmbit administratiu per defensar els drets del consumidor. Com a resultat, van retirar del mercat 1.300 peces de roba i 10 persones van resultar investigades per un delicte contra la propietat industrial, a més de diverses infraccions administratives relacionades amb el Codi de Consum.
El dia anterior, el cos de seguretat local va portar una altra operació conjunta amb la Policia Nacional en un local del carrer Riera, seguint la mateixa metodologia coordinada. En aquesta intervenció van intervenir 25 lots amb un total de 1.903 articles per un presumpte delicte contra la propietat industrial i van obrir diligències administratives per incompliments del Codi de Consum.
Aquestes són algunes de les actuacions més destacades d’una campanya intensiva que ha implementat un model de treball innovador i sense precedents coneguts en altres municipis, com va avançar Diari de Girona.
L'ajuntament de Lloret de Mar assegura els últims dos mesos s’han retirat gairebé 9.000 articles del mercat i han obert 21 expedients administratius per infraccions al Codi de Consum. Les sancions, recorda, poden anar dels 8.000 fins als 22.001 euros i en alguns casos suposaran el tancament temporal dels establiments amb suspensió de la llicència comercial entre tres i 12mesos per reincidència. Aquestes actuacions formen part del pla Lloret Actua, que té com a objectiu protegir els drets dels consumidors, una competència municipal que la Policia Local ha reforçat durant aquest estiu, informa en un comunicat.
Més actuacions
Durant el mes d’agost, els cossos policials han dut a terme més actuacions contra les falsificacions. L'1 d’agost es van retirar 922 productes per incompliment del Codi de Consum i 100 samarretes amb continguts sexuals ofensius al carrer Potosí. El 6 d’agost, en un dispositiu conjunt amb la Policia Nacional, es van retirar 2.944 productes al carrer de la Vila i més de 300 al carrer Cervantes per falsificació i incompliments del Codi de Consum, així com 80 samarretes amb continguts sexuals ofensius. El 12 d’agost es van retirar 246 productes al carrer Santa Cristina i el 21 d’agost es van retirar 556 articles a l’avinguda Vila de Blanes, entre els quals hi havia 178 samarretes amb continguts sexuals ofensius.
Pel que fa al mes de juliol, les operacions van permetre retirar més de 500 productes de diferents establiments del municipi, dins la mateixa campanya orientada a garantir els drets dels consumidors en matèria de preus, etiquetatge i fulls de reclamacions, informa el comunicat.
