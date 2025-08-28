Un estudi gironí revela que gairebé la meitat dels coralls s’han perdut per les onades de calor marines
Un equip del CEAB documenta 24 anys d’evolució dels esculls de l’Índic i adverteix que el futur depèn de reduir emissions
Un estudi liderat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i la Nature Conservation Foundation (NCF) alerta que gairebé la meitat dels coralls del nord de l’oceà Índic s’han perdut en els últims 25 anys a causa de les onades de calor marines. La recerca, publicada a la revista Diversity and Distributions, constata que els esculls de l’arxipèlag indi de Lakshadweep han passat d’una cobertura coral·lina del 37,2% l’any 1998 al 19,6% el 2022, una caiguda del 47,3%.
El seguiment ha permès documentar grans episodis de blanqueig com els vinculats al fenomen El Niño el 1998, el 2010 i el 2016, així com altres calorades marines menys intenses. Les dades indiquen que, tot i que cada vegada hi ha menys coralls que blanquegen de manera immediata, quan això passa la seva recuperació és molt més lenta. Els investigadors calculen que calen almenys sis anys sense nous episodis de calor extrema perquè un escull pugui recuperar-se de manera significativa, un marge cada cop més difícil d’assolir per l’augment de la freqüència d’aquests fenòmens.
Sis patrons diferents de resposta
Un dels resultats més rellevants és la identificació de sis patrons diferents de resposta dels coralls davant les onades de calor. L’estudi revela que factors locals com la profunditat a la qual viuen o si estan exposats a l’embat de les ones poden ser més determinants que no pas les característiques biològiques de cada espècie. Aquesta troballa qüestiona la idea simplista que hi ha coralls "guanyadors" i "perdedors" i permet predir millor quins esculls són més vulnerables i quins tenen més capacitat de resistir i recuperar-se.
Els autors adverteixen que la pèrdua de cobertura coral·lina no només redueix la biodiversitat marina, sinó que també amenaça la funció dels esculls com a barrera natural davant la pujada del nivell del mar. "Molts ara estan dominats per espècies de creixement lent, que només cobreixen una part de les funcions ecològiques. Això és especialment preocupant per als atols baixos, on els esculls són clau per a l’habitabilitat", apunta Mayukh Dey, investigador de la Nature Conservation Foundation .
Resultats "agredolços"
Per la seva banda, Rohan Arthur, investigador del CEAB-CSIC i cap del programa Oceans and Coasts de la NCF, qualifica els resultats d’"agredolços": "Hem vist que els esculls són més complexos i resilients del que mai hauríem imaginat, però també que tenim una finestra de temps limitada per donar-los el descans que necessiten per guarir-se". La investigadora del CEAB, Teresa Alcoverro, insisteix en la urgència: “Els esculls mostren que encara hi ha certa resiliència, però cal reforçar-la. Tots hauríem de pressionar els nostres governs perquè prenguin mesures serioses contra el canvi climàtic”.
L’estudi conclou que, sense una reducció urgent de les emissions globals i un fre a l’escalfament dels oceans, les accions locals i la pròpia capacitat de recuperació dels coralls seran insuficients per evitar la desaparició progressiva d’uns ecosistemes essencials per a la biodiversitat i per a milions de persones que depenen directament dels esculls.
