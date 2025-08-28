Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en una col·lisió entre dos cotxes a la GI-682 a Tossa

Es tracta d'un dels conductors que ha quedat atrapat a dins del vehicle

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Eva Batlle

Eva Batlle

Tossa de Mar

Un accident entre dos vehicles a la GI-682, a l’alçada del quilòmetre 17,4 de Tossa de Mar, ha deixat aquest dijous un ferit.

El succés s'ha produït pocs minuts abans de les 12 del migdia i un dels conductors ha quedat atrapat dins del vehicle després de la col·lisió, fet que ha obligat els Bombers a excarcerar-lo.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, dues ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers.

El conductor ferit ha estat traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona per rebre atenció mèdica, tot i que la seva lesió es considera lleu, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Les causes de l’accident estan sota investigació.

