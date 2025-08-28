Un ferit en una col·lisió entre dos cotxes a la GI-682 a Tossa
Es tracta d'un dels conductors que ha quedat atrapat a dins del vehicle
Un accident entre dos vehicles a la GI-682, a l’alçada del quilòmetre 17,4 de Tossa de Mar, ha deixat aquest dijous un ferit.
El succés s'ha produït pocs minuts abans de les 12 del migdia i un dels conductors ha quedat atrapat dins del vehicle després de la col·lisió, fet que ha obligat els Bombers a excarcerar-lo.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, dues ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers.
El conductor ferit ha estat traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona per rebre atenció mèdica, tot i que la seva lesió es considera lleu, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Les causes de l’accident estan sota investigació.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Persecució a Tordera: detenen un home després de fugir en una furgoneta carregada de droga i armes