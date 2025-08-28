Veïns de Caldes de Malavella denuncien que porten més de 24 hores sense llum
Els afectats critiquen la gestió d’Endesa i asseguren que se senten «indefensos» davant la manca d’informació
Una part important dels veïns de Caldes de Malavella porta més de 24 hores sense subministrament elèctric. La incidència es va iniciar ahir, 27 d’agost, cap a les onze del matí i aquest matí encara persistia en diversos punts del municipi.
Segons expliquen els afectats, inicialment Endesa Distribució els va informar que l’avaria estava detectada i que el servei es reprendria cap a les 15.30 hores. Amb el pas de les hores, però, el tall de llum es va allargar i els horaris previstos de resolució es van anar modificant en el mapa d’incidències de l’empresa, sense que es restablís el servei.
Queixes per manca d’informació
Els veïns denuncien contradiccions en les explicacions de la companyia. En un inici, Endesa va reconèixer que hi havia una avaria, però després al mapa ja no hi constava res i els van comunicar «que era un problema de la seva instal·lació», relaten. Aquesta situació, afegeixen, els va generar «una sensació d’indefensió total» en no poder contactar amb un operador i trobar-se amb respostes automàtiques.
No va ser fins a última hora de la nit, al voltant de les 23.45 hores, que alguns afectats van aconseguir parlar amb un operari que els va confirmar que hi havia una incidència a la zona i que s’hi estava treballant. Malgrat això, aquest matí, 28 d’agost, els veïns asseguraven que encara no disposaven de subministrament. «Encara no ens podem ni fer un cafè», lamenten.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Persecució a Tordera: detenen un home després de fugir en una furgoneta carregada de droga i armes