Veïns de Caldes de Malavella denuncien que porten més de 24 hores sense llum

Els afectats critiquen la gestió d’Endesa i asseguren que se senten «indefensos» davant la manca d’informació

Semàfors sense energia elèctrica en una imatge d'arxiu.

Semàfors sense energia elèctrica en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Oriol Bernà

Oriol Bernà

Una part important dels veïns de Caldes de Malavella porta més de 24 hores sense subministrament elèctric. La incidència es va iniciar ahir, 27 d’agost, cap a les onze del matí i aquest matí encara persistia en diversos punts del municipi.

Segons expliquen els afectats, inicialment Endesa Distribució els va informar que l’avaria estava detectada i que el servei es reprendria cap a les 15.30 hores. Amb el pas de les hores, però, el tall de llum es va allargar i els horaris previstos de resolució es van anar modificant en el mapa d’incidències de l’empresa, sense que es restablís el servei.

Queixes per manca d’informació

Els veïns denuncien contradiccions en les explicacions de la companyia. En un inici, Endesa va reconèixer que hi havia una avaria, però després al mapa ja no hi constava res i els van comunicar «que era un problema de la seva instal·lació», relaten. Aquesta situació, afegeixen, els va generar «una sensació d’indefensió total» en no poder contactar amb un operador i trobar-se amb respostes automàtiques.

No va ser fins a última hora de la nit, al voltant de les 23.45 hores, que alguns afectats van aconseguir parlar amb un operari que els va confirmar que hi havia una incidència a la zona i que s’hi estava treballant. Malgrat això, aquest matí, 28 d’agost, els veïns asseguraven que encara no disposaven de subministrament. «Encara no ens podem ni fer un cafè», lamenten.

Surt en llibertat el detingut per boicotejar un equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres

L'Hotel Maria del Mar de Lloret rep el certificat "Autism Friendly"

On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge

Cimalsa posa a lloguer una nau industrial i una zona d'aparcament a Vilobí d'Onyar

Un estudi gironí revela que gairebé la meitat dels coralls s’han perdut per les onades de calor marines

Veïns de Caldes de Malavella denuncien que porten més de 24 hores sense llum

Un ferit en una col·lisió entre dos cotxes a la GI-682 a Tossa

Robin Westman, l'autora del tiroteig mortal en una escola de Minneapolis, va publicar vídeos racistes i amenaces a Trump

