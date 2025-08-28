Un xoc múltiple causa tres ferits i provoca retencions a l’AP-7 a Fogars
L’accident ha implicat un cotxe, una furgoneta, un tràiler i un camió bolcat
Un xoc múltiple ha deixa almenys tres ferits i provoca retencions aquest dijous al matí a l’AP-7, a l’altura de Fogars de la Selva.
L’accident ha tingut lloc poc després d’un quart de sis del matí al quilòmetre 91 de l’autopista, en sentit Barcelona.
Inicialment, han col·lidit un cotxe i una furgoneta, i poc després també hi han impactat un tràiler i un camió petit, que ha acabat bolcant lateralment.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del SEM i dels Bombers.
En arribar-hi, els serveis d’emergència han atès els ocupants dels vehicles, i els Bombers han hagut d'ajudar a sortir el conductor del camió bolcat, que havia quedat a dins la cabina. També han treballat per tornar a posar el vehicle en posició, segons ha informat el cos d’emergències.
L'accident s'ha saldat amb tres ferits lleus: un home i dues dones. Finalments, tots els afectats han estat evacuats a l’Hospital de Sant Celoni, segons el Servei Català de Trànsit,
Retencions importants a l’autopista
Els Mossos han regulat la circulació deixant només un carril obert mentre es feien les tasques d’assistència i neteja de la calçada. Això ha provocat retencions entre Maçanet de la Selva i Fogars de la Selva, amb cues que han arribat als quatre quilòmetres.
Cap a un quart de nou del matí s’ha reobert completament la circulació en sentit Barcelona, però les cues encara superaven els tres quilòmetres.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Persecució a Tordera: detenen un home després de fugir en una furgoneta carregada de droga i armes