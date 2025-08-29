Blanes incrementa un 25% el nombre d'actes que aixeca per possessió de droga gràcies a la unitat canina
La gossa Eris fa patrullatges a peu en zones com l'estació o parcs públics, però també actua en controls de trànsit
La Policia Local de Blanes ha incrementat un 25% el nombre d'actes que aixeca per possessió de drogues, gràcies a la incorporació de la unitat canina. Des de mitjans de juliol s'han aixecat 248 actes, de les quals 61 han estat gràcies a les indicacions de la gossa policia. L'Eris treballa especialment fent patrullatges a peu amb en Juanma Rodríguez, el seu guia i un altre agent. Vigila espais com l'estació de tren o alguns parcs públics on hi ha persones que consumeixen. També està present en grans aglomeracions com la festa major o els focs de Blanes per detectar persones que portin droga a sobre. La Policia Local, però, també fa actuar l'Eris en controls de trànsit on escorcolla vehicles sospitosos d'amagar estupefaents.
En una de les rotondes d'entrada a Blanes, la Policia Local instal·la un control. Es tracta d'un dispositiu habitual que es fa durant l'estiu per detectar cotxes sospitosos i poder-los registrar. Però des del 7 de juliol, a més dels agents habituals que s'han d'activar pel dispositiu hi ha "una altra policia". Es tracta de l'Eris, un cadell de pastor belga d'encara no un any que facilita la feina als agents. L'Eris va sempre acompanyada d'en Juanma Rodríguez, agent del cos i guia de la gossa. Un cop han aturat el vehicle, l'Eris comença la seva feina d'escorcoll a dins. "Si porten alguna cosa, ho troba, per amagat que estigui", assenyala Rodríguez.
I és que l'olfacte de l'Eris no falla "mai" a l'hora de trobar droga "a qualsevol lloc". Per fer-se una idea de l'efectivitat de la gossa, a l'Esorra't va marcar que hi havia cocaïna en una zona de la platja, però cap dels policies trobava res. Al final, va resultar ser una paperina amb les restes de droga que havien quedat, després del consum que havia fet una persona.
A l'estiu el treball de l'Eris s'intensifica per la quantitat de visitants que rep Blanes. A banda dels controls de trànsit en els que participa, la Policia Local també se l'emporta a patrullatges a peu a zones concretes com parcs públics o l'estació de trens.
Aquí és on l'Eris "actua de manera més lliure" i no segueix tant les indicacions que li marca el seu guia. "Aquí ella pot decidir cap on va i rastrejar les persones. Necessitem un indici clar per no vulnerar el dret de ningú de circular lliurement. Si ella marca, aleshores actuem", explica Rodríguez.
Quan la gossa detecta que algú porta alguna substància fa el que s'anomena un "marcatge passiu". Això vol dir que es queda immòbil amb el nas enfocant a la zona on ha detectat la droga. No es mou d'aquesta posició fins que el guia li ordena i li ofereix una joguina com a recompensa. "El que intentem és que per ella només sigui un joc. És la manera de treballar segur", explica Rodríguez.
La realitat és que encara no en dos mesos d'ençà que es va incorporar les actes per tinença de drogues s'han incrementat un 25% a Blanes, gràcies a la feina de l'Eris. "Ella pot detectar moltes coses que nosaltres som incapaços. Ens ho facilita molt", reconeix l'inspector en cap de la Policia Local de Blanes, Javier Jarillo.
Policia de proximitat
Una altra funció de l'Eris és fer "més amable" la imatge de la policia. De fet, des de la incorporació de Jarillo com a nou cap de la Policia Local de Blanes fa un any, l'objectiu ha estat construir un model de policia de proximitat. "Amb l'Eris volem anar a les escoles i explicar tot el que fem i fer-nos més propers", explica Jarillo.
Una posició que comparteix amb l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, que és un projecte "que políticament encaixa". "Hem incrementat la plantilla i volem que els agents vagin als barris, passegin, parlin amb els veïns i l'Eris és un element més que ens ha de servir per reforçar això. En definitiva, volem que vegin la policia com un element de confiança de cara a la ciutadania", explica l'alcalde.
