Una branca cau sobre una línia elèctrica i danya un vehicle a Riells i Viabrea
La companyia elèctrica s'ha fet càrrec de les afectacions del subministrament
Una branca d’un arbre ha caigut aquest migdia sobre una línia elèctrica i ha causat danys a un vehicle estacionat a Riells i Viabrea.
L’incident ha tingut lloc cap a un quart de dues de la tarda al carrer dels Castanyers, i una dotació dels Bombers s’hi ha desplaçat a la zona, ha tallat la branca i l'ha retirat.
Posteriorment, la companyia elèctrica s’ha fet càrrec de la reparació de la línia, que ha quedat malmesa, així com de les afectacions en el subministrament elèctric, segons ha informat el cos d’emergències.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Yangel Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera