Una branca cau sobre una línia elèctrica i danya un vehicle a Riells i Viabrea

La companyia elèctrica s'ha fet càrrec de les afectacions del subministrament

Una dotació dels Bombers

Eva Batlle

Riells i Viabrea

Una branca d’un arbre ha caigut aquest migdia sobre una línia elèctrica i ha causat danys a un vehicle estacionat a Riells i Viabrea.

L’incident ha tingut lloc cap a un quart de dues de la tarda al carrer dels Castanyers, i una dotació dels Bombers s’hi ha desplaçat a la zona, ha tallat la branca i l'ha retirat.

Posteriorment, la companyia elèctrica s’ha fet càrrec de la reparació de la línia, que ha quedat malmesa, així com de les afectacions en el subministrament elèctric, segons ha informat el cos d’emergències.

