Llancen una bengala dins un contenidor i provoquen un incendi a Sant Hilari
Els Bombers van apagar el foc i no es van haver de lamentar més desperfectes
Els Bombers van intervenir dijous a la nit en un incendi d'un contenidor a Sant Hilari Sacalm. L’avís que va rebre el cos d’emergències alertava que algú havia llançat una bengala a l’interior del recipient de deixalles, que va començar a cremar.
Els fets van passar cap a dos quarts d’onze de la nit i s’hi va desplaçar una dotació. Els Bombers van remullar el contenidor i van donar el servei per finalitzat. Segons informen, no es van produir més danys.
