Llancen una bengala dins un contenidor i provoquen un incendi a Sant Hilari

Els Bombers van apagar el foc i no es van haver de lamentar més desperfectes

Diversos vehicles dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Sant Hilari Sacalm

Els Bombers van intervenir dijous a la nit en un incendi d'un contenidor a Sant Hilari Sacalm. L’avís que va rebre el cos d’emergències alertava que algú havia llançat una bengala a l’interior del recipient de deixalles, que va començar a cremar.

Els fets van passar cap a dos quarts d’onze de la nit i s’hi va desplaçar una dotació. Els Bombers van remullar el contenidor i van donar el servei per finalitzat. Segons informen, no es van produir més danys.

