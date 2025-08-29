Vídeo: Un periodista denuncia un excandidat a l'alcaldia de Blanes per agredir-lo i ruixar-lo amb gas pebre
En la denúncia, Cuesta atribueix l'agressió "a la seva professió de periodista, per treballar al diari Diario Red, per ser col·laborador de Pablo Iglesias, a més de per la ideologia política"
EFE
El periodista de Diario Red Román Cuesta ha denunciat aquest divendres per agressió a un excandidat de Vox a l'alcaldia de Blanes (Selva) i a dues persones més, després d'uns fets que van ocórrer dimecres a la nit a prop de casa seva a Morille (Salamanca).
En la denúncia, presentada aquest divendres davant la Guàrdia Civil i a la qual ha tingut accés EFE, Cuesta atribueix l'agressió "a la seva professió de periodista, per treballar al diari Diario Red, per ser col·laborador de Pablo Iglesias, a més de per la ideologia política".
Els fets van ocórrer dimecres passat cap a les 23:30 hores, quan el denunciant va sortir del seu domicili amb la seva dona i tres persones, dos homes i una dona, van baixar d'un cotxe.
Segons el relat recollit a la denúncia, un d'ells, l'excandidat de Vox el 2019 Pedro Bayona Muñoz, es va abalançar sobre Cuesta intentant donar-li un cop de puny i, en no aconseguir-ho, va cridar a la dona "pega-li, pega-li, pega-li", moment en què ella va treure el que assegura que sembla un esprai de defensa i va ruixar la cara del denunciant.
Cuesta també ha identificat la dona i ha indicat que és la parella de Bayona, i també ha identificat l'altre home, que va gravar els fets en un vídeo publicat després a les xarxes socials.
Les tres persones van pujar al cotxe i van marxar del lloc, mentre que el denunciant es va desplaçar a l'Hospital Clínic de Salamanca per ser atès de les lesions sofertes per l'esprai als ulls.
Segons ha explicat a EFE, Cuesta va acudir el matí de dijous a presentar la denúncia, però no l'ha pogut formalitzar fins avui perquè va ser requerit per la unitat de ciberdelinqüència per prestar declaració.
