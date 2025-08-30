«La Cuina del Cim i Tomba» promet un setembre deliciós a Tossa de Mar
Setze restaurants de l’Associació La Cuina Tradicional Tossenca oferiran plats mariners al llarg del mes de setembre
Setze restaurants de l’Associació de La Cuina Tradicional Tossenca s’han apuntat enguany a la campanya gastronòmica «La cuina del Cim i Tomba», que durant tot el mes de setembre potenciarà els menús de caire tradicional a Tossa de Mar.
Cada establiment, és clar, oferirà una proposta segons la seva carta i possibilitats, però tots coincidiran, almenys aquest setembre, en oferir plats tradicionals i mariners als seus clients. Els preus dels menús oscil·laran entre els 35 i els 62 euros en els diferents restaurants. A saber, es tracta dels locals Bahia, Can Carlus, Can Gol, Can Pini, Can Simón, Capri, Castell Vell, El Petit, Marina, Mestre d’Aixa, Minerva, Sa Barca, Sa Muralla, Tursia, Victor i Victoria.
La campanya gastronòmica «La cuina del Cim i Tomba» va presentar-se a Tossa de Mar divendres passat amb un «showcooking» (la preparació d’un plat en directe i davant el públic) del xef Xavi Lores, del restaurant Can Simón, un dels setze que s’han engrescat a participar de la iniciativa. Loren va elaborar el seu Cim i Tomba i algunes altres receptes i, en finalitzar l’acte, va repartir-se una degustació entre tota la gent que va apropar-se a viure la presentació. També van cuinar alguns dels altres restaurants integrats al projecte.
L’Ajuntament de Tossa de Mar i l’Associació Cuina Tradicional Tossenca organitzen aquesta campanya amb l’objectiu de posar en valor un plat, diuen, «emblemàtic de la cuina tossenca, que s’ha convertit en un autèntic símbol gastronòmic i cultural del municipi». A més, asseguren, «representa una aposta de promoció econòmica i turística, que dona continuïtat a l’activitat del poble més enllà de la temporada de les vacances d’estiu», que amb l’agost acabant ja va de capa caiguda.
Gust de mar
En tota aquesta oferta, per descomptat, no pot faltar-hi el plat que dona nom a la campanya, el cim i tomba. És una recepta d’allò més arrelada a la ciutat i que, transmesa de generació en generació, ha anat evolucionant al llarg dels anys. Igualment, s’elabora amb producte de proximitat: peix del Mediterrani, fumet casolà i verdures locals.
Cada cuiner i cada restaurant prepararan el cim i tomba a la seva manera i amb els tocs personals que s’escaiguin, però a grans trets es tracta d’un plat pel qual fan falta els següents ingredients: patates, bastina (o rap, o turbot), all, ceba, tomata, oli d’oliva, sal, farigola i peix de roca. n
