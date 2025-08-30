Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les noves llums de Lloret de Mar fins a nadal

El carrer Sant Pere s’engalana amb l’objectiu de dinamitzar el comerç del nucli antic

Una imatge de la il·luminació que decorarà el carrer de Sant Pere fins al nadal.

Una imatge de la il·luminació que decorarà el carrer de Sant Pere fins al nadal. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Redacció

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha llançat una prova pilot per a embellir amb il·luminació sostenible els carrers i places del nucli antic. S’han instal·lat diferents elements decoratius que romandran durant els propers mesos, fins que siguin substituïts per l’enllumenat especial de nadal. La iniciativa té l’objectiu, a més, de promocionar i dinamitzar el comerç local. Per aquest motiu el carrer escollit per al projecte és el de Sant Pere, el més potent a nivell comercial de tota la ciutat.

Una família passeja sota les noves llums al carrer de Sant Pere

Una família passeja sota les noves llums al carrer de Sant Pere / Ajuntament de Lloret de Mar

Les lluminàries escollides s’acompanyen de diverses formes que coincideixen en la temàtica vinculada a la natura. Hi ha figures de flors, papallones, plantes o animals, que durant el dia, tot i no encendre’s, també decoren la imatge del carrer de Sant Pere.

Aquesta prova pilot té marcat l’objectiu de continuar treballant per a millorar els carrers del nucli antic i seguir-los embellint i, a la vegada, promocionar i dinamitzar els comerços de la zona. Així mateix, s’ha fet una aposta per la sostenibilitat, perquè les llums usades són del tipus led, que té un consum baix, i, a banda, estan fetes de material biodegradable.

Les figures i lluminàries també decoren el carrer durant el dia tot i no estar enceses.

Les figures i lluminàries també decoren el carrer durant el dia tot i no estar enceses. / Ajuntament de Lloret de Mar

La regidora de Promoció Econòmica de Lloret de Mar, Cristina Aymerich, va destacar sobre aquesta nova il·luminació que «des de l’Ajuntament continuem apostant per la millora del nucli antic, per tal que sigui un espai més atractiu i, d’aquesta manera, dinamitzar el comerç». Aymerich també va valorar que hi ha diverses iniciatives amb aquest objectiu de potenciar el teixit econòmic de la ciutat i, sobre la cura per l’entorn, va apuntar que tot plegat s’aconsegueix «amb aquesta nova il·luminació, que és sostenible, amb materials biodegradables».

