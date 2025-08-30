Més de 200 participants a la Campanya de Donació de Sang d’Estiu de Blanes
Es va instal·lar una carpa al Passeig del Mar de Blanes durant tres dies de manera extraordinària
Les tres jornades de la Campanya Extraordinària de Donació de Sang d’Estiu que van tenir lloc a Blanes entre el 19 i el 21 d’agost van suposar un èxit de resultat amb 214 participants. La carpa climatitzada que es va instal·lar al Passeig del Mar i que només funcionava les tardes va registrar així 172 bosses de sang, 22 oferiments (mostres que no van poder ser recollides perquè tenien l’hemoglobina baixa) i 20 donacions de plasma.
El dia més concorregut a la carpa va ser, justament, el darrer, quan van comptar-se un total de 62 bosses. Val a dir que dimecres van ser-ne 61 i el primer dia, dimarts, 49.
No era la primera vegada que se situava una carpa al Passeig del Mar per a donar sang, però aquesta era més gran de l’habitual i comptava amb un sistema de refrigeració per a protegir tant les persones voluntàries que anaven a donar sang com les treballadores.
El Banc de Sang i Teixits de Girona va encarregar-se de l’organització juntament amb l’Ajuntament de Blanes, l’Associació de Donants de Sang de Girona i el Departament de Salut de la Generalitat. Tots ells ressalten la importància de la campanya de donació de sang els mesos d’estiu ja que, recorden, la calor i el canvi d’hàbits de la gent fa que aquesta pràctica solidària es redueixi en un 30% respecte a la resta de l’any.
Per aquest motiu el Banc de Sang ha llançat el lema «Com un amor d’estiu, salvar vides no s’oblida», amb què vol engrescar la ciutadania a donar sang a qualsevol punt del territori. A més, es mobilitzen recursos extra a les localitats de costa.
