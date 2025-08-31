150 persones participen en el concurs de pintura ràpida de Tossa de Mar
Joan Josep Català Paysan guanya el LXIX Premi Internacional de l’esdeveniment
Tossa de Mar s’ha convertit un any més en un gran taller de creació artística a l’aire lliure amb la celebració del LXIX Premi Internacional de Pintura Ràpida, un esdeveniment emblemàtic reconegut com a Premi Degà de Catalunya i Espanya.
En total hi han participat 150 persones de les quals, 83 d’adultes (61 homes i 22 dones) i 66 en la categoria juvenil/infantil: (21 nens i 45 nenes).
En l’edició d’enguany, el jurat del Concurs de Pintura Ràpida de Tossa ha estat integrat per:
Mario Zucchitelo Gilioli – Medalla d’Or de la Vila de Tossa, Historiador i filòleg.
Alexandra Planas Camps – Gestora Cultural, gerent de la Revista especialitzada en art “Bonart Cultural”.
Xavier Espínola – Diploma especialitat en Pintura de l’Escola Massana. Centre d’Art i Disseny. Estudis d’anatomia al Centre Artístic de Sant Lluc.
Josep Morales Duque – Pintor de Vallromanes que actualment pinta els 947 pobles de Catalunya. Autodidacte i guanyador de diversos premis del Concurs de Pintura Ràpida de Tossa.
Toni Blanco Graner – Estudia al Cercle Artístic de Barcelona. Estudia a l’Escola Ciros amb Carme Vilar. Viatge d’estudis a Paris. Pinta als estudis de Joan Abelló, Joaquim Hidalgo i Joaquim Urgell. També és galerista.
Rosa Mª Sureda Solà- Secretaria del Jurat i Técnica de l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Tossa de Mar.
Obres premiades
Durant tot el dia s’ha pogut gaudir del procés creatiu in situ i descobrir la riquesa visual de les obres. Les peces han quedat exposades a l’Edifici La Nau, en una mostra que es podrà visitar fins al 10 de setembre de 2025.
Les pintures premiades restaran com a propietat de l’Ajuntament de Tossa de Mar passant a formar part del patrimoni artístic municipal.
Aquesta és la llista dels premiats:
-PREMI INFANTIL CATEGORIA 4 – 6 ANYS, a l’obra núm. 57 de la que és autor Joan Autó Serra
-PREMI INFANTIL CATEGORIA 7 – 9 ANYS, a l’obra núm. 37 de la que és autor Nina Gavilan Anson
-PREMI INFANTIL CATEGORIA 10 – 12 ANYS, a l’obra núm. 18 de la que és autor Farners Aromir del Rozo
-PREMI JUVENIL CATEGORIA 13 – 15 ANYS, a l’obra núm. 26 de la que és autor Guillem Pedrero Crespo
-PREMI JUVENIL CATEGORIA 16 – 18 ANYS, a l’obra núm. 8 de la que és autor Olivia Marchan Segade
-PREMI AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR TÈCNICA ALTRES PROCEDIMENTS, a l’obra núm. 158 de la que és autor Victòria Pujadas Bàrbara
-PREMI AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR TÈCNICA AQUAREL·LA a l’obra núm. 13 de la que és autor Ramon Pujolà Font
-PREMI DIPUTACIÓ DE GIRONA TÈCNICA AQUAREL·LA a l’obra núm. 91 de la que és autor Laureano Sáez Carrasco
-PREMI AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR TÈCNICA OLIS/ACRÍLICS, a l’obra núm. 26 de la que és autor Roger Fages
-PREMI DIPUTACIÓ DE GIRONA TÈCNICA OLIS/ACRÍLICS, a l’obra núm. 27 de la que és autor Kim Pardon
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Les millors imatges de la Diverbeach
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Els embassaments gironins es troben a màxims històrics