Riells i Viabrea celebra una nova edició de l’Aplec de Sant Llop

Els actes han inclòs un sopar popular i la celebració de la missa solemne amb la tradicional benedicció dels panets

Sopar popular per l'Aplec de Sant Llop.

Sopar popular per l'Aplec de Sant Llop. / DdG

Redacció

Riells i Viabrea

Un any més, Riells i Viabrea s’ha acomiadat de l’agost i ha donat la benvinguda al setembre amb la celebració del tradicional Aplec de Sant Llop, una festivitat ben arrelada al municipi i a les rodalies.

Els actes van començar dissabte a l’esplanada de Sant Llop amb un sopar popular organitzat pel Club Riells i Viabrea. La nit va continuar amb una animada actuació d’havaneres a càrrec del grup Mar i Vent, que va fer gaudir el públic amb les seves melodies tradicionals. Tot seguit, l’Associació de Veïns de Riells del Montseny va oferir rom cremat per a tothom.

Diumenge, la celebració s’ha traslladat a l’Ermita de Sant Llop, amb un pica-pica preparat amb la col·laboració del Casal dels Avis de Riells i Viabrea i la celebració de la missa solemne i la tradicional benedicció dels panets.

