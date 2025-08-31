Riells i Viabrea celebra una nova edició de l’Aplec de Sant Llop
Els actes han inclòs un sopar popular i la celebració de la missa solemne amb la tradicional benedicció dels panets
Un any més, Riells i Viabrea s’ha acomiadat de l’agost i ha donat la benvinguda al setembre amb la celebració del tradicional Aplec de Sant Llop, una festivitat ben arrelada al municipi i a les rodalies.
Els actes van començar dissabte a l’esplanada de Sant Llop amb un sopar popular organitzat pel Club Riells i Viabrea. La nit va continuar amb una animada actuació d’havaneres a càrrec del grup Mar i Vent, que va fer gaudir el públic amb les seves melodies tradicionals. Tot seguit, l’Associació de Veïns de Riells del Montseny va oferir rom cremat per a tothom.
Diumenge, la celebració s’ha traslladat a l’Ermita de Sant Llop, amb un pica-pica preparat amb la col·laboració del Casal dels Avis de Riells i Viabrea i la celebració de la missa solemne i la tradicional benedicció dels panets.
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Les millors imatges de la Diverbeach
- Els embassaments gironins es troben a màxims històrics
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals