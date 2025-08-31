Tossa de Mar inicia la redacció de la diagnosi del comerç local
L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 10.450 € del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
L’Ajuntament de Tossa de Mar ha començat la redacció de la diagnosi del comerç local, un projecte que compta amb el suport econòmic del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya dins el Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç, destinat a localitats de menys de 10.000 habitants.
Aquest estudi s’elabora en resposta a les peticions de la Unió de Botiguers amb l’objectiu d’analitzar, definir i implementar mesures que permetin millorar la conciliació entre les diferents activitats del municipi, promoure noves iniciatives en locals buits, impulsar la formació i la transmissió empresarial, avançar cap a la digitalització del comerç, revisar les ordenances per adaptar-les a l’estratègia turística i reforçar el teixit comercial seguint criteris de sostenibilitat i economia circular.
La diagnosi compta amb un pressupost total de 8.400 euros, dels quals 4.200 euros són finançats a través de la subvenció concedida. Un cop finalitzada, servirà de base per desenvolupar actuacions concretes que permetin enfortir i modernitzar el comerç local, assegurant-ne la viabilitat i competitivitat en el futur, tal com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Pilar Roura.
Col·laboració amb la Unió de Botiguers
En el marc del mateix projecte el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha concedit 6.250 € per actuacions que durà a terme la Unió de Botiguers de Tossa Mar. Entre aquestes accions hi ha la promoció del comerç responsable amb bosses reutilitzables, l’edició i distribució de material informatiu per atraure visitants i turistes, l’ambientació estacional dels carrers comercials i la millora de la presència digital del comerç local amb contingut i gestió estratègica de xarxes socials i web.
Fruit de col·laboració pública i privada entre l’Ajuntament i l’entitat, aquests 6.250 € complementen l’aportació de 15.000 € anuals que el consistori concedeix a la Unió de Botiguers de Tossa de Mar.
