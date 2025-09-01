Els usuaris de la R1 i RG1 critiquen la manca d’informació i la “mala gestió” de Renfe pel tall entre Blanes i Maçanet
La circulació està suspesa per la caiguda d’un arbre
Maria Garcia (ACN)
Els usuaris de la R1 i RG1 critiquen la manca d’informació i la “mala gestió” de Renfe després que aquest matí s’hagi tallat la circulació de trens entre Blanes i Maçanet de la Selva (Selva) per la caiguda d’un arbre.
Un dels afectats, Santi Escura, ha sortit a les set del matí de Mollet del Vallès per arribar a Girona, però l’han fet baixar a Maçanet. "Aquí es veu la mala gestió que hi ha, i el pitjor són les males maneres en el tracte i la desinformació", critica. També l'Àngel Bueno i la Carola Miranda han lamentat que ningú els ha avisat del tall quan han agafat el tren a Flaçà. "Ens han fet baixar a Caldes de Malavella i ens han portat en bus a Sant Celoni, i després ens han fet pujar a un altre bus fins a Maçanet, ens han marejat".
