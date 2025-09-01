Èxit de la Campanya Extraordinària de Donació de Sang d’Estiu a Blanes amb 214 participants
Tres tardes de donació al Passeig de Mar amb carpa climatitzada van permetre recollir 172 bosses de sang i 20 donacions de plasma
La Campanya Extraordinària de Donació de Sang d’estiu a Blanes, celebrada els dies 19, 20 i 21 d’agost, ha estat tot un èxit amb 214 participants. Durant aquestes tres jornades es van recollir 172 bosses de sang, es van fer 20 donacions de plasma i 22 oferiments no es van poder completar, principalment per hemoglobina baixa. El dijous 21 va ser el dia amb més donacions, amb 62 bosses recollides, seguit del dimecres amb 61 i del dimarts amb 49.
Carpa Climatitzada instal·lada al Passeig de Mar
Les sessions es van desenvolupar a la carpa instal·lada al Passeig de Mar, a tocar del Carrer Ample, que en aquesta ocasió era més gran i comptava amb un sistema de refrigeració per garantir el confort dels donants i voluntaris, protegint-los de la calor pròpia de l’estiu.
La campanya va ser organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Girona, amb el suport de l’Ajuntament de Blanes, l’Associació de Donants de Sang de Girona i el Departament de Salut de la Generalitat. Durant els mesos més calorosos de l’any, les donacions continuen sent imprescindibles, tot i que les vacances acostumen a provocar una baixada de participació.
Lema Campanya d'Estiu: 'Com un amor d'estiu, salvar vides no s'oblida'
Aquest estiu, el Banc de Sang ha impulsat la campanya “Com un amor d’estiu, salvar vides no s’oblida”, per animar tothom a donar sang arreu de Catalunya, tant a les localitats costaneres com a la resta del territori. Les donacions baixen habitualment un 30% durant les vacances a causa dels canvis d’hàbits i la calor, fet que fa encara més important la mobilització de voluntaris per ajudar les persones que necessiten transfusions.
