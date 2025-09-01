Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit lleu un conductor en xocar el cotxe contra un pal de la llum a Maçanet

L’accident ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda al carrer Sant Albert

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

Tony Di Marino

Maçanet de la Selva

Un conductor ha resultat ferit lleu aquest dilluns a la tarda en un accident a Maçanet de la Selva. El cotxe que conduïa ha xocat contra un pal de la llum al carrer Sant Albert cap a dos quarts de cinc de la tarda.

L’avís de l’accident va arribar al telèfon d’emergències 112, que va activar el dispositiu de resposta. Fins al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, que van assegurar la zona i van revisar l’estat del vehicle i de l’estructura afectada. També hi van acudir efectius dels Mossos d’Esquadra, que van regular el trànsit i van aixecar l’atestat de l’accident. El conductor ferit va ser atès pels serveis sanitaris al mateix indret.

