Un incendi en una cuina d’un pis de Lloret deixa dos ferits lleus
El foc s'ha originat en una campana extractora del carrer Sant Bonaventura i ha mobilitzat dues dotacions dels Bombers
Un incendi declarat aquest dilluns a la tarda en un pis de Lloret de Mar ha provocat dos ferits lleus. El foc es va iniciar en la campana extractora de la cuina d’un habitatge situat al carrer Sant Bonaventura, número 13.
Els Bombers de la Generalitat hi van enviar dues dotacions, que van aconseguir controlar les flames en poca estona i evitar que s’estenguessin a la resta de l’immoble. Els dos afectats van ser atesos pels serveis sanitaris al mateix lloc dels fets.
