Més de 1.000 abonats sense electricitat a Maçanet de la Selva per un arbre caigut i per una altra incidència
Hi ha dues urbanitzacions afectades, Maçanet Residencial i Mas Altaba
Protecció Civil informa que un total de 1.179 abonats es troben sense subministrament elèctric a Maçanet de la Selva (Selva) aquest dilluns al matí per una doble incidència. D’una banda, un arbre ha caigut damunt d’una línia. De l’altra, tècnics d’Endesa estan intentant localitzar el segon punt amb l’altra incidència.
Aquesta situació afecta dues urbanitzacions del municipi, Maçanet Residencial i Mas Altaba.
Es mobilitzaran grups electrògens per restablir el subministrament mentre la companyia treballa per resoldre la incidència.
