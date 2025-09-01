Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Restablerta la circulació de trens de l’RG1 i l’R11 però l’R1 continua tallada entre Blanes i Maçanet

Encara no s’ha recuperat la normalitat després de la caiguda de branques a la catenària per les pluges

Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu.

Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

Girona

Els trens de les línies RG1 i R11 tornen a circular entre Caldes de Malavella i Maçanet (Selva) tot i que amb afectacions que poden superar els 45 minuts. Aquest tram ha estat tallat aquest dilluns al matí per la caiguda de branques a la catenària a causa de les fortes pluges de les darreres hores que afecten diversos punts de Catalunya. En canvi, la línia R1 de Rodalies continua tallada des de primera hora del matí entre Blanes i Maçanet-Massanes també per branques sobre la catenària.

Tècnics d'Adif treballen en la reparació i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Blanes, Tordera i Maçanet Massanes.

D'altra banda, els trens de l’R4 amb origen a Sant Vicenç de Calders circulen amb demores que poden superar els 20 minuts per les limitacions de velocitat establertes en un tram de via única arran de les obres que Adif executa entre aquesta estació i Martorell Central.

