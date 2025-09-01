Tallada la GI-512 a Tordera per la caiguda d'un arbre de grans dimensions
Retencions per entrar a Barcelona en un dilluns marcat per les pluges i pel retorn després de les vacances
La carretera G1-512 a l’altura de Tordera es troba tallada per la caiguda d’un arbre de grans dimensions en l’episodi de tempestes que afecta diversos punts de Catalunya des de diumenge. En aquests moments estan treballant per retirar-lo, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
A primera hora del matí, també la GI-512 a Maçanet de la Selva i la GI-553 a Sant Feliu de Buixalleu havien tingut afectacions per la caiguda d'arbres, però ara la situació en aquests trams ja està normalitzada.
D’altra banda, aquest matí hi ha retencions als accessos a l'àrea metropolitana i Barcelona en un dilluns que, per a moltes persones, significa el retorn a la feina o a les activitats habituals de l’any després de les vacances d’estiu.
