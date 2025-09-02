Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva

Les xarxes japoneses són un sistema de caça massiu i no selectiu, prohibit pel Codi Penal com a delicte contra la flora i la fauna

Ocells atrapats en una xarxa japonesa a Riudellots de la Selva

Ocells atrapats en una xarxa japonesa a Riudellots de la Selva / Agents Rurals

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Riudellots de la Selva

Els Agents Rurals han comissat quatre xarxes japoneses localitzades a Riudellots de la Selva i han alliberat 40 ocells que hi havien quedat atrapats. Es tracta d’un sistema de caça il·legal que permet capturar molts exemplars de manera indiscriminada, sense tenir en compte l’espècie ni la mida dels animals.

Aquestes arts estan prohibides per l’article 336 del Codi Penal, que tipifica el seu ús com un delicte contra la flora i la fauna per ser mètodes massius i no selectius. Els Agents Rurals remarquen que les xarxes japoneses tenen un impacte greu sobre la biodiversitat, ja que poden afectar també espècies protegides.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents