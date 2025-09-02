L’art d’Eva Ramos transformarà façanes i racons del nucli antic de Lloret
Cinc murals inspirats en la identitat i la vida quotidiana del municipi serviran per dinamitzar l’activitat comercial i millorar diferents façanes del nucli antic
Donar una nova vida als carrers del nucli antic, reforçar-ne l’atractiu comercial i aportar color a les façanes més transitades. Amb aquest propòsit, l’Ajuntament de Lloret ha confiat en l’artista lloretenca Eva Ramos, que ja ha començat a pintar cinc murals repartits per diversos punts emblemàtics del centre històric.
Segons explica l'artista, “en els cinc murals podrem trobar la representació de diferents elements o personatges relacionats amb Lloret de Mar. Seran murals plàstics, molt visuals i agradables que segur que cridaran l’atenció de tothom que hi passi pel davant”. Des de l’àrea de Comerç, la regidora Cristina Aymerich remarca que “l’objectiu és embellir i dinamitzar la zona comercial de diferents carrers de la zona, millorant algunes façanes i, en definitiva, donant més vida al nucli antic”.
El recorregut pels murals inclou diferents espais destacats. Al carrer Verge de Loreto, a la cantonada amb Sant Pere, hi prendrà forma una escena icònica coneguda arreu del món, que tindrà personatges relacionats amb la vila i amb elements comercials. Una altra de les creacions estarà ubicada a les escales del carrer del Carme, a la cantonada del carrer Costa de la Fàbrica, on la temàtica girarà entorn de la cura i respecte per la natura.
Hi haurà tres murals més. Un d'ells es podrà trobar al carrer passatge Puig, a la cantonada del carrer de la Fàbrica, on l’artista proposa una obra interactiva que convidarà el públic a formar part de la composició. I finalment, al carrer dels Perills, a la cantonada del carrer de la Vila, hi haurà dos murals més, un al davant de l'altra, que homenatjaran els veïns amb una creació divertida en format còmic, amb la representació de diferents escenes.
L'artista ja ha començat a plasmar les seves creacions en els diferents carrers i es preveu que els treballs estiguin enllestits en dos mesos.
