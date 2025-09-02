Lloret registra un descens del 50% en robatoris amb força a les llars
Augmenten les agressions sexuals al municipi tot i la davallada general dels delictes
Lloret de Mar ha registrat un descens del 50% en robatoris amb força a les llars durant el segon trimestre del 2025. Així mateix, tot i la davallada general de delictes, amb una reducció global de l’11,5%, les dades també mostren un augment d'agressions sexuals al municipi.
La criminalitat convencional, la que incideix més en la percepció de seguretat, s’ha reduït un 12,4%, el percentatge més alt entre els municipis gironins de més de 20.000 habitants. Els delictes vinculats a l’espai públic són els que més retrocedeixen: les lesions i baralles multitudinàries cauen un 52,4%, els robatoris amb força en domicilis un 50,9% i els furts un 13,2%. També disminueixen les sostraccions de vehicles i el tràfic de drogues, amb un descens del 29,4% en tots dos casos.
En canvi, els delictes contra la llibertat sexual mostren un repunt: "Es detecta un augment en els delictes en l’àmbit dels drets sexuals, que va del 23,1%, al 33,3% en agressions sexuals", expliquen des del consistori selvatà. Tanmateix, l'ens local apunta que en més del 85% dels casos, els autors han estat identificats i detinguts. Des de l’Ajuntament també destaquen que l’augment de denúncies es pot vincular al protocol de violència de gènere establert amb la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i organismes de salut del Maresme i la Selva, que posa l’accent en la importància que les víctimes denunciïn.
La cibercriminalitat també disminueix
La cibercriminalitat també disminueix, amb una reducció global del 6,2%. Les estafes informàtiques, la tipologia més freqüent, baixen un 10,4%, mentre que la resta de ciberdelictes presenten un repunt puntual del 63,6%. Altres dades destacades són la desaparició d’homicidis en grau de temptativa i l’absència de segrests.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha valorat aquestes xifres com “el resultat de l’esforç conjunt de les forces de seguretat, les institucions, els sectors empresarials i la ciutadania per aconseguir un municipi més segur”.
