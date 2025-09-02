Tres veïns de Blanes fan 100 anys
Miguel Antonio Valdearenas, Teotista Campos i Hortensia Martín han estat distingits amb la Medalla Centenària de la Generalitat i un reconeixement de l’Ajuntament
Blanes ha viscut un fet singular aquest cap de setmana: tres veïns del municipi han arribat als 100 anys gairebé alhora i han estat homenatjats en actes consecutius. Miguel Antonio Valdearenas, Teotista Campos i Hortensia Martín van rebre la Medalla Centenària de la Generalitat i un reconeixement de l’Ajuntament en unes celebracions que es van concentrar entre divendres i dissabte.
Els actes van estar presidits per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i pel director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió a Girona, David Álvarez. En l’homenatge de dissabte a Hortensia Martín també hi va participar el tinent d’alcalde de la Gent Gran, Mario Ros, i la presidenta de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, Rosa Tatay.
Miguel Antonio Valdearenas i Teotista Campos
Divendres a la tarda es van celebrar els primers dos reconeixements. El primer va ser per a Miguel Antonio Valdearenas, veí del barri de Mas Florit, on la seva família regenta una fleca. Ja havia estat homenatjat pel consistori el passat 6 d’abril, coincidint amb el mateix dia en què feia els 100 anys, però encara li faltava rebre la distinció del Govern català.
Aquella mateixa tarda també es va distingir Teotista Campos, veí del barri de La Plantera, que va complir els 100 anys el passat 7 de juny. Nascut a Barcelona, va treballar com a conductor de tramvies i en altres oficis. Conegut amb el diminutiu de Tista, fa més de quaranta anys que resideix a Blanes, on s’hi va traslladar després de passar-hi temporades en un càmping.
El centenari d’Hortensia Martín
L’endemà dissabte, el protagonisme va ser per a Hortensia Martín, que complia els 100 anys aquell mateix 30 d’agost. Va rebre la Medalla Centenària de la Generalitat, així com una placa honorífica de l’Ajuntament, un ram de flors i dos llibres sobre la història del municipi. Un d’ells, dedicat al 50è aniversari de la Coronació de la Mare de Déu del Vilar, li va fer especial il·lusió, ja que és una gran devota de la patrona de Blanes.
Nascuda el 1925 a Calzada de Oropesa (Toledo), Hortensia Martín va arribar a Blanes l’any 1966 amb la seva família. Abans s’havia dedicat a cosir els típics brodats lagarterans. Ja establerta a la vila, va treballar en diverses empreses de neteja compaginant la feina amb la cura dels seus tres fills, Pedro, Juan i Imma. Avui és àvia de tres netes i besàvia de dos besnéts.
La Medalla Centenària
La Medalla Centenària és un reconeixement de la Generalitat que es concedeix a totes les persones que arriben als 100 anys de vida, en agraïment a la seva trajectòria i a la transmissió d’experiència i coneixement a les noves generacions. Va acompanyada d’una carta signada per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, que destaca el paper fonamental de la gent gran com a dipositària d’un bagatge imprescindible per encarar el futur de la societat.
