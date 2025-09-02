La XXVI Trobada Gegantera omple Blanes de 'Fal·lera Gegantera' amb centenars d'espectadors
La Colla Gegantera de Blanes va rebre les colles de Breda, La Llagosta i La Font del Ros de Berga, amb la participació també dels gegantons de l’Esbart Joaquim Ruyra
Blanes va vibrar aquest dissabte amb la 26a edició de la seva Trobada Gegantera, una de les cites més esperades de l’any dins el calendari de cultura popular. Des de la tarda i fins al vespre, els carrers del nucli històric es van omplir de música, color i emoció gràcies a la desfilada de gegants, gegantons i capgrossos, seguint la tradició de la fal·lera gegantera que tant entusiasma petits i grans.
La jornada va arrencar amb la plantada al Passeig Cortils i Vieta, punt de sortida de la cercavila que va recórrer el centre de la vila fins arribar a la Plaça dels Països Catalans. Centenars de persones, especialment famílies i canalla, van acompanyar el pas dels gegants al ritme de les gralles, en un ambient festiu que va transformar el cor de Blanes en un gran escenari a l’aire lliure.
A banda dels amfitrions, la Colla Gegantera de Blanes, també hi van prendre part les colles de Breda, La Llagosta i La Font del Ros de Berga, juntament amb els gegantons de l’Esbart Joaquim Ruyra. Molts d’aquests grups hi participaven com a retorn de visites anteriors o bé amb la previsió de rebre aviat la colla blanenca en futures trobades.
Un cop acabada la cercavila, la Plaça dels Països Catalans es va convertir en el punt neuràlgic de la festa amb els tradicionals balls de gegants. Van obrir l’acte els gegantons de l’Esbart Joaquim Ruyra, en Bernat i na Violant de Cabrera, padrins dels gegants de Blanes des de 1992. Tot seguit van actuar les colles convidades, fins que va arribar el torn dels amfitrions: primer els gegantons i, finalment, en Gastó i na Caterina, els gegants de Blanes, que van protagonitzar el ball més esperat.
La trobada va estar conduïda pel mestre de cerimònies Guillem Bitlloch i pel cap de la colla blanenca, Esteve Rams, amb la participació institucional de la regidora de Participació Ciutadana, Estefanía Romero. En acabar les actuacions, es va lliurar un record a totes les colles i entitats participants, així com a l’Ajuntament de Blanes pel seu suport.
El moment més emotiu va arribar amb el ball col·lectiu de totes les figures participants, inclosos en Vadó Set-Trossos, Es Forcaner, la Mariona, en Màxim i fins i tot una vistosa medusa. La jornada es va tancar amb un sopar de germanor que va posar punt final a una trobada que, un any més, va convertir Blanes en capital gegantera per un dia.
