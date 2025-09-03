Blanes participa en la creació d'un dispositiu per fer seguiment de la fauna salvatge en zones remotes
El sistema permetrà quantificar el comportament de diversos animals a la vegada, cosa que fins ara era impossible
Un equip de recerca del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE: CSIC-UPF) ha desenvolupat un nou sistema per estudiar el comportament de la fauna salvatge en zones remotes.
Es tracta d'un dispositiu modular de baix cost, alimentat amb energia solar, que utilitza múltiples microordinadors Raspberry Pi sincronitzats, cadascun equipat amb càmeres i sensors de baix consum. Aquesta tecnologia permet monitoritzar el comportament animal de forma autònoma i simultània en diversos punts d'observació, enregistrant dades de manera contínua i estable al llarg del dia i durant llargs períodes. A més, el sistema permet controlar múltiples accessoris, com càmeres, sensors de temperatura, llums LED infrarojos, entre altres.
Amb un cost total lleugerament superior als 2.000 €, incloent-hi els panells solars, les bateries i tots els components electrònics, els creadors del sistema afirmen que aquest "representa una alternativa molt més assequible que les solucions comercials actuals". "El seu disseny obert i modular ofereix una gran flexibilitat per adaptar-se a les necessitats específiques de cada estudi i incorporar una gran varietat de sensors, motors, controladors i altres accessoris", indiquen.
Aquesta versatilitat fa que el sistema es pugui utilitzar diferents qüestions ecològiques, des de les relacionades amb el comportament animal, fins a les que tenen a veure amb els factors ambientals en múltiples punts d'observació. "És un exemple potent de com l'electrònica oberta i les noves tecnologies poden transformar la recerca en biologia i ecologia. Fins i tot amb pressupostos limitats, es poden desenvolupar eines sòlides i preparades per al camp, per respondre grans preguntes sobre l'ecologia de les espècies", afirma Jolle W. Jolles, investigador del CEAB-CSIC i autor de l'estudi.
"Aquest nou sistema ens permet quantificar el comportament de diversos animals a la vegada amb un detall temporal que, fins ara, era impossible d'aconseguir", explica Marçal Pou-Rossell, investigador del CREAF i autor principal de l'estudi. A més, la metodologia s’ha validat durant tres temporades de cria de la gralla occidental a Lleida, una espècie amenaçada en aquesta zona.
La recerca forma part del projecte COGPOP, que té com a objectiu entendre com les decisions que prenen els animals influeixen en la seva demografia i evolució. El projecte busca integrar el comportament animal dins la teoria de les estratègies vitals, oferint una visió més completa de com els organismes s'adapten a entorns canviants.
"Encara no entenem prou bé de quina manera la presa de decisions dels animals repercuteix en la seva capacitat per sobreviure, reproduir-se i transmetre els seus gens a la següent generació.", explica Daniel Sol, investigador del CSIC al CREAF i líder del projecte. No obstant, l'investigador apunta que "sospitem que hi ha algunes decisions, com ara el nivell d'implicació dels pares per tenir cura de les cries, que poden tenir un impacte profund en la demografia de la població i, fins i tot, condicionar la seva trajectòria evolutiva a mesura que les condicions ambientals canvien."
