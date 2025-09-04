L'hospital de Blanes millora l'atenció oncològica amb una donació de més de 9.000 euros
L'aportació de la Fundació Oncolliga Girona ha permès incorporar un sofà llit, complements d’un ecògraf per millorar la inserció de catèters i un dispositiu de fisioteràpia per al tractament del limfedema
DdG
L’hospital de Blanes, gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha rebut una donació de 9.473,35 euros per part de la Fundació Oncolliga Girona recollits en l’onzena edició de la cursa solidària Oncotrail. Aquests diners s’han destinat a nous equipaments per millorar el confort i benestar dels pacients oncològics que reben tractament al centre i les seves famílies, alhora que també facilita la tasca dels professionals que tenen cura d’aquestes persones.
Entre el material adquirit hi ha un sofà llit que s’ha instal·lat en una de les habitacions de cures pal·liatives del centre per donar més comoditat als acompanyats dels malalts, un dispositiu de fisioteràpia per al tractament del limfedema, una inflamació crònica que pot aparèixer després d’una neoplàsia de mama i que afecta sobretot el braç de la persona intervinguda, i els complements d’un ecògraf que s’incorporarà l’any vinent. Aquest equipament ha de permetre millorar la inserció de catèters, contribuint a reduir complicacions i preservar el capital venós dels pacients. A més, suposarà una reducció significativa del nombre de puncions, especialment en tractaments de mitja i llarga durada.
La presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa, i el director d’Oncotrail, Lluís Comet, han visitat l’Hospital de Blanes per conèixer el nou material, acompanyats pel gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Ramon Cunillera, la cap d’infermeria d’hospitalització del centre, Cristina Martínez, i la cap d’infermeria de consultes externes, Maria Rams.
Esdeveniment solidari
Aquesta aportació ha estat possible gràcies a l’Oncotrail. L’Oncotrail és un repte esportiu i solidari nascut el 2013 amb l’objectiu de recaptar diners per destinar-los íntegrament a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. La prova, que es disputa per equips, consisteix a recórrer 100 km per corriols de la Costa Brava i les Gavarres, amb sortida i arribada a Palafrugell.
En la darrera edició, celebrada l’octubre de 2024, es van recaptar un total de 398.000 euros, que han servit per dotar els hospitals de la província de Girona de material per millorar el confort dels pacients oncològics, obrir nous serveis i fer aportacions per a la investigació sobre la malaltia.
La Corporació i la Fundació Oncolliga Girona col·laboren des de fa anys per poder oferir a les persones que tenen una malaltia oncològica serveis com l’atenció psicològica, l’estètica oncològica, el tractament del limfedema, la rehabilitació a domicili o l’acompanyament del voluntariat a domicili.
