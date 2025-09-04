Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben una dona morta amb indicis de violència a Lloret de Mar

La víctima ha estat localitzada aquest matí en un domicili i la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos s’ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari

Una dona ha estat trobada morta aquest matí en un domicili de Lloret de Mar, al carrer Sant Bartomeu número 16, amb indicis de violència. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, l’avís es va rebre pels volts de dos quarts de dotze del migdia, quan la Policia Local va alertar de la localització del cos sense vida.

Diverses patrulles es van adreçar a l’habitatge i van confirmar que la víctima presentava signes compatibles amb una mort violenta. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona s’ha fet càrrec del cas per aclarir-ne les circumstàncies.

La investigació està oberta i el jutjat ha decretat el secret de les actuacions.

