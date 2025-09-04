Troben una dona morta amb indicis de violència a Lloret de Mar
La víctima ha estat localitzada aquest matí en un domicili i la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos s’ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari
Una dona ha estat trobada morta aquest matí en un domicili de Lloret de Mar, al carrer Sant Bartomeu número 16, amb indicis de violència. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, l’avís es va rebre pels volts de dos quarts de dotze del migdia, quan la Policia Local va alertar de la localització del cos sense vida.
Diverses patrulles es van adreçar a l’habitatge i van confirmar que la víctima presentava signes compatibles amb una mort violenta. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona s’ha fet càrrec del cas per aclarir-ne les circumstàncies.
La investigació està oberta i el jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Denuncien un home a Sant Feliu per pescar quatre pops roquers en època de veda