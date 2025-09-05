Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes convoca el II Premi Àuria Maresa per reconèixer la trajectòria de la gent gran

Les candidatures es poden presentar fins al 14 de setembre i el lliurament es farà a principis d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans

L'acte de lliurament de la 1a edició Premi Àuria Maresa.

L'acte de lliurament de la 1a edició Premi Àuria Maresa. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Redacció

Blanes

L’Ajuntament de Blanes, a través de la regidoria de Gent Gran, ha obert la convocatòria del II Premi Àuria Maresa, un guardó honorífic que vol retre homenatge a persones de més de 65 anys i amb vinculació amb el municipi blanenc, que hagin destacat per la seva dedicació social, comunitària o professional. Es tracta de la segona convocatòria d’aquesta edició, després que la primera —feta a la primavera— no assolís el nombre de candidatures esperat.

Un reconeixement amb valor simbòlic

Les propostes poden ser presentades per entitats o terceres persones, però no s’accepten autocandidatures. Cal adjuntar-hi les dades del candidat, un currículum i la documentació que acrediti els mèrits. El jurat, format per representants de l’associacionisme local i de l’àrea de Gent Gran, valorarà la trajectòria en àmbits socials i culturals, la implicació comunitària, els èxits professionals i altres mèrits destacables.

El guardó no té dotació econòmica, ja que l’objectiu és el reconeixement públic i es tracta de la reproducció de l'escultura 'Llavor', una al·legoria a la gent gran creada per l'escultor blanenc Jordi Coll. L'obra llueix des de fa dècades davant del Centre Cívic i Comunitari del Casal de la Gent Gran Benet Ribas, i el seu autor també és l'artífex dels guardons del Blanes Costa Brava International Film Festival.

L’any passat el primer premiat va ser Jaume Sagrera, per la seva llarga i reconeguda trajectòria vinculat a diverses entitats

El lliurament del guardó es farà la primera setmana d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, i el termini per presentar candidatures finalitza el 14 de setembre.

