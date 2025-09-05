Blanes convoca el II Premi Àuria Maresa per reconèixer la trajectòria de la gent gran
Les candidatures es poden presentar fins al 14 de setembre i el lliurament es farà a principis d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans
L’Ajuntament de Blanes, a través de la regidoria de Gent Gran, ha obert la convocatòria del II Premi Àuria Maresa, un guardó honorífic que vol retre homenatge a persones de més de 65 anys i amb vinculació amb el municipi blanenc, que hagin destacat per la seva dedicació social, comunitària o professional. Es tracta de la segona convocatòria d’aquesta edició, després que la primera —feta a la primavera— no assolís el nombre de candidatures esperat.
Un reconeixement amb valor simbòlic
Les propostes poden ser presentades per entitats o terceres persones, però no s’accepten autocandidatures. Cal adjuntar-hi les dades del candidat, un currículum i la documentació que acrediti els mèrits. El jurat, format per representants de l’associacionisme local i de l’àrea de Gent Gran, valorarà la trajectòria en àmbits socials i culturals, la implicació comunitària, els èxits professionals i altres mèrits destacables.
El guardó no té dotació econòmica, ja que l’objectiu és el reconeixement públic i es tracta de la reproducció de l'escultura 'Llavor', una al·legoria a la gent gran creada per l'escultor blanenc Jordi Coll. L'obra llueix des de fa dècades davant del Centre Cívic i Comunitari del Casal de la Gent Gran Benet Ribas, i el seu autor també és l'artífex dels guardons del Blanes Costa Brava International Film Festival.
L’any passat el primer premiat va ser Jaume Sagrera, per la seva llarga i reconeguda trajectòria vinculat a diverses entitats
El lliurament del guardó es farà la primera setmana d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, i el termini per presentar candidatures finalitza el 14 de setembre.
