La consellera d'Igualtat i Feminisme condemna el presumpte feminicidi d'una dona a Lloret de Mar
El departament fa seguiment del cas, que està sota secret de sumari
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, condemna el presumpte feminicidi d'una dona a Lloret de Mar i ha traslladat el seu condol a la família i amics de la víctima. Menor ha recordat a través de la xarxa X que s'està a l'espera dels resultats de la investigació de Mossos i que el cas està sota secret de sumari. El departament està fent seguiment del cas i s'ha posat a disposició del seu entorn. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona, que va ser trobada en un apartament turístic a Lloret. Presenta signes d'agressió sexual i d'asfíxia, així com diversos hematomes i talls.
