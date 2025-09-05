Minut de silenci a Lloret de Mar per la mort violenta d'una dona en un apartament turístic
Van trobar la víctima amb els ulls embenats, talls a les mans, i presentava signes d'agressió sexual
Maria Garcia (ACN)
Lloret de Mar
Mig centenar de persones s'han concentrat aquest divendres davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar per condemnar la mort violenta d'una dona que aquest dijous van trobar en un apartament turístic. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de la víctima, que tenia uns 30 anys. Quan la van trobar, tenia diverses lesions incisives no greus, hematomes a la cara i a la boca, i signes d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home. El sospitós s'havia deixat la cartera en una tauleta amb targetes de crèdit i documentació al seu nom. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat els fets i ha afirmat que casos com aquest demostren que la "violència masclista és un fet".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret