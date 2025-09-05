Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Minut de silenci a Lloret de Mar per la mort violenta d'una dona en un apartament turístic

Van trobar la víctima amb els ulls embenats, talls a les mans, i presentava signes d'agressió sexual

Imatge del minut de silenci a Lloret de Mar per condemnar la mort violenta d'una dona.

Imatge del minut de silenci a Lloret de Mar per condemnar la mort violenta d'una dona. / Maria Garcia (ACN)

Maria Garcia (ACN)

Lloret de Mar

Mig centenar de persones s'han concentrat aquest divendres davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar per condemnar la mort violenta d'una dona que aquest dijous van trobar en un apartament turístic. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de la víctima, que tenia uns 30 anys. Quan la van trobar, tenia diverses lesions incisives no greus, hematomes a la cara i a la boca, i signes d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home. El sospitós s'havia deixat la cartera en una tauleta amb targetes de crèdit i documentació al seu nom. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat els fets i ha afirmat que casos com aquest demostren que la "violència masclista és un fet".

