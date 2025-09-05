Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El roadshow #ExperienciaINCIBE fa parada a Blanes per acostar la ciberseguretat a la ciutadania

El camió desplegable s’instal·larà del 9 al 14 de setembre a l’esplanada del costat del pavelló, sent l’única parada a les comarques gironines

El camió Roadshow d'INCIBE. / Ajuntament de Blanes

Blanes

Blanes serà l’única població gironina que acollirà el roadshow #ExperienciaINCIBE, una iniciativa de l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE), dependent del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Del 9 al 13 de setembre, el camió desplegable estarà instal·lat a l’esplanada del costat del pavelló, a tocar dels antics camps de futbol, amb l’objectiu d’apropar la cultura de la ciberseguretat a tota la ciutadania.

El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ofereix activitats per a tots els públics: famílies, menors, gent gran i també empreses. L’objectiu és dotar d’eines pràctiques per navegar amb confiança i seguretat en l’entorn digital.

Un espai interactiu i accessible

Un cop desplegat, el camió que està viatjant arreu de l'estat espanyol, es transforma en un espai multifuncional i accessible amb dues zones diferenciades. L’interior, amb capacitat per a 30 persones, compta amb àrea lúdica, espai per a xerrades i un escape room centrat en superar riscos digitals. A l’exterior, amb aforament per a 36 persones, hi ha jocs interactius i una cabina per contactar amb el servei gratuït 017, “La teva ajuda en ciberseguretat”.

Amb aquesta proposta, INCIBE vol garantir l’accés equitatiu a la informació i a la formació digital arreu del territori, reforçant la confiança i la seguretat a la xarxa en un moment en què són reptes fonamentals per a la societat.

