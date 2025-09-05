El roadshow #ExperienciaINCIBE fa parada a Blanes per acostar la ciberseguretat a la ciutadania
El camió desplegable s’instal·larà del 9 al 14 de setembre a l’esplanada del costat del pavelló, sent l’única parada a les comarques gironines
Blanes serà l’única població gironina que acollirà el roadshow #ExperienciaINCIBE, una iniciativa de l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE), dependent del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Del 9 al 13 de setembre, el camió desplegable estarà instal·lat a l’esplanada del costat del pavelló, a tocar dels antics camps de futbol, amb l’objectiu d’apropar la cultura de la ciberseguretat a tota la ciutadania.
El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ofereix activitats per a tots els públics: famílies, menors, gent gran i també empreses. L’objectiu és dotar d’eines pràctiques per navegar amb confiança i seguretat en l’entorn digital.
Un espai interactiu i accessible
Un cop desplegat, el camió que està viatjant arreu de l'estat espanyol, es transforma en un espai multifuncional i accessible amb dues zones diferenciades. L’interior, amb capacitat per a 30 persones, compta amb àrea lúdica, espai per a xerrades i un escape room centrat en superar riscos digitals. A l’exterior, amb aforament per a 36 persones, hi ha jocs interactius i una cabina per contactar amb el servei gratuït 017, “La teva ajuda en ciberseguretat”.
Amb aquesta proposta, INCIBE vol garantir l’accés equitatiu a la informació i a la formació digital arreu del territori, reforçant la confiança i la seguretat a la xarxa en un moment en què són reptes fonamentals per a la societat.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret