Tossa prohibeix obrir nous negocis d’estètica, basars i menjar per emportar
L’Ajuntament suspèn l’atorgament de llicències mentre redacta un pla especial per ordenar el comerç, amb una moratòria d’un any com a màxim
L’Ajuntament de Tossa de Mar ha aprovat la suspensió temporal de noves llicències comercials per a determinats sectors. La mesura, amb una durada màxima d’un any, afecta activitats com la imatge personal i l’estètica, basars, souvenirs i regals, establiments de menjar per emportar, botigues de productes derivats del cànnabis, accessoris per a mòbils o serveis d’internet públic. En el cas dels centres de submarinisme, centres nàutics i activitats aquàtiques, la prohibició s’estén a tot el terme municipal.
"Preservar la identitat local"
Segons el consistori, la decisió respon a la voluntat de donar cobertura al procés de redacció del Pla Especial Urbanístic dels Usos Comercials, que ha de servir per ordenar i regular el sector. “El pla ha de permetre preservar la identitat local i garantir un desenvolupament equilibrat adaptat a les necessitats del municipi”, ha explicat l’alcalde, Martí Pujals.
Paral·lelament, l’Ajuntament ha encarregat una diagnosi del comerç local arran de l'elevada rotació de negocis i la repetició de determinades tipologies. També s’ha constatat la substitució de comerços per establiments de restauració, fet que genera desequilibris i pot comprometre la diversitat del teixit comercial.
Aquest estudi, impulsat a petició de la Unió de Botiguers, ha d’ajudar a definir mesures per millorar la conciliació entre activitats, aprofitar locals buits, promoure la formació i la transmissió empresarial, avançar cap a la digitalització, revisar ordenances i reforçar el sector amb criteris de sostenibilitat i economia circular.
El cas de Lloret de Mar
Fa tot just un mes, Lloret de Mar va anunciar una mesura similar al nucli antic, on durant un any ha suspès l’obertura de negocis com kebabs, pizzes i hamburgueses per emportar, basars, botigues de souvenirs, locutoris, establiments de massatges, tatuatges, productes de CBD, fundes de mòbil i perruqueries. L’alcalde, Adrià Lamelas, va justificar la decisió com un pas per transformar el model turístic i impulsar un turisme de qualitat, i va avançar que s’està treballant en un pla d’usos per decidir en quins carrers es permetran aquests negocis.
