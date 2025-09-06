Augmenta el públic al cicle "Cinema als Barris" d'aquest estiu a Blanes
La setena edició de l'esdeveniment ha reunit més de mil espectadors en sis sessions
L'Ajuntament de Blanes ha tornat a tancar amb un balanç molt positiu la nova edició del cicle de cinema gratuït per al públic infantil i familiar que s'ha viscut aquest estiu arreu del municipi. Es tracta de "Cinema als Barris", una experiència que any rere any continua sumant nous espectadors. El nombre d'espectadors total que hi ha hagut sumant cadascuna de les sis sessions d'aquest 2025 ha tornat a augmentar respecte l'any anterior. Així, des de l'organització s'ha informat que hi ha hagut 1.025 assistents. Això significa un increment pronunciat respecte al 2024, quan va haver-hi 760 espectadors.
Aquest 2025 la iniciativa ja ha arribat a la seva setena edició i, com és habitual, ha inclòs un total de sis pel·lícules que es van començar a projectar el 8 de juliol i van finalitzar el passat 26 d'agost. Les sis sessions s'han fet sempre coincidint amb les nits dels dimarts, a les 22 h, i les localitzacions han estat de nou a diferents barris repartits arreu de Blanes. Cada any van canviant els veïnats on es fan les projeccions de manera rotativa, això garanteix que tots els qui es mostren interessats per acollir-les acaben podent gaudir de les sessions al seu barri o àrea d'influència. El periple d'aquest any es va encetar a Can Borell i va continuar a Ca la Guidó, Mont-Ferrant, Raval, La Plantera i Valldolig, on va finalitzar.
Més assistents a l'agost
El cicle està organitzat pel Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Blanes i les associacions de veïns d'arreu del municipi. El gruix més destacat de públic es va registrar el 19 d'agost a La Plantera, amb un autèntic rècord d'assistents: 250 persones, per veure el film Del Revés (Inside Out) en català. Si seguim quantificant de major a menor nombre d'espectadors, la segona posició l'ocupa Ca la Guidó, on el 15 de juliol un total de 230 persones van anar-hi per visionar la quarta part de la nissaga cinematogràfica que protagonitza Santiago Segura Padre no hay más que uno.
En tercer lloc hi ha els 200 espectadors que van anar a veure Coco el passat 26 d'agost a Valldolig, i a les dues següents posicions estan empatats amb 120 persones públic els barris de Can Borell i Raval, on el 8 de juliol i el 12 d'agost, es va oferir Amigos Imaginarios i Garfield, respectivament.
La regidora de Participació Ciutadana, Estefania Romero, valora positivament l'activitat perquè contribueix a incentivar la cohesió entre els barris i perquè s'afegeix una oferta lúdica i cultural a l'agenda estiuenca blanenca.
