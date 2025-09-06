Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Presó provisional sense fiança per al detingut per matar una dona en un pis turístic de Lloret de Mar

La causa està oberta pels delictes d'assassinat, agressió sexual amb agreujant de gènere i robatori amb violència

Les fotos de l'actuació policial a l'apartament de Lloret on s'ha trobat una dona morta

Les fotos de l'actuació policial a l'apartament de Lloret on s'ha trobat una dona morta

Veure Galeria

Les fotos de l'actuació policial a l'apartament de Lloret on s'ha trobat una dona morta / ACN

ACN

ACN

Lloret de Mar

El jutjat de guàrdia de Blanes ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per haver matat, presumptament, una dona en un pis turístic de Lloret de Mar. Segons ha informat el TSJC, la causa està oberta pels delictes d'assassinat, agressió sexual amb agreujant de gènere i robatori amb violència. La causa seguirà la seva tramitació en un jutjat d'instrucció perquè no es tracta d'un cas de violència sobre la dona, segons ha detallat el mateix tribunal. Els Mossos van rebre l'avís a dos quarts de dotze del migdia per part dels treballadors de l'empresa encarregada de gestionar el pis turístic.

Un cop van arribar, es van trobar la dona morta amb signes d'asfíxia i amb talls superficials als braços. Poques hores més tard, la policia va poder detenir l'home, de 35 anys, després d'identificar-lo gràcies al fet que es va deixar la cartera amb la seva documentació. L'arrestat es va emportar el mòbil i la documentació de la víctima, d'uns 30 anys.

