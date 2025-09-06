El tradicional Correbou de Vidreres resisteix amb èxit de participació
El plat fort de la festa major del municipi selvatà ha aplegat aquest dissabte a la tarda centenars de persones a l’esplanada del costat del pavelló municipal sense incidències amb una actuació musical i bous inflables per als més menuts
Vidreres està de festa major. I com és tradició no hi podia faltar el correbou, el plat fort. Es tracta d’un espectacle literalment únic, ja que és l’últim que ha sobreviscut a la província de Girona en el qual hi participen animals.
L’esdeveniment ha aplegat aquest dissabte a la tarda centenars de persones a l’espai situat a l’esplanada al costat del pavelló municipal. La majoria d’assistents han seguit el correbou des de les graderies instal·lades per a l’ocasió, tot i que també n’hi ha hagut d’altres de més atrevits que s'han animat a baixar a la mateixa plaça.
L’acte s'ha desenvolupat sense incidències segons afirmen fonts de l’Ajuntament. Hi ha hagut cues per a accedir a l’espectacle i, fins i tot, algunes persones s'han quedat fora en no poder entrar a un recinte ple de gom a gom. Com a novetat, a la mitja part hi ha hagut una actuació especial de Santi Serra i la participació de bous inflables per als més menuts.
La festa seguirà aquest diumenge a dos quarts de set del matí amb els bous al carrer i seguidament es farà l’encierro a les 8 h, que recorrerà els principals carrers de la vila. A les 8.30 h es deixaran anar dues vaques a la plaça, i a les 9 h tindrà lloc l’encierro infantil, també amb bous inflables. A continuació es podrà gaudir de la botifarrada popular i a partir de les cinc de tarda, es tornarà a fer el correbou. Tots els animals són de la ramaderia Hermanos Barberán.
Polèmica en els últims anys
L’any 2021 el poble de Vidreres va celebrar un referèndum per a decidir si calia continuar fent els correbous o no. El resultat va ser d’allò més ajustat, amb vots favorables d’un 53,5% dels veïns a preservar l’espectacle taurí. A més, la participació, en època postpandèmica, no va arribar al 25%. Malgrat tot, la celebració anual d’aquest esdeveniment no està exempt de polèmica, ja que any rere any plataformes com PACMA en demanen l’abolició a través de protestes.
Al llarg de la trentena d’edicions dels correbous, una de les més polèmiques es va produir el 2019, quan un total de 19 persones van quedar ferides -una en estat crític i una altra greu- en ser envestides per un toro que va aconseguir escapar-se de la plaça de Vidreres. El toro, que es va escapar del tancat i va envestir el públic, va ser acorralat a un bosc proper i abatut per efectius de la Policia Local. Aquest succés va ser el desencadenant del referèndum per determinar el futur de l’esdeveniment.
Activitats fins aquest dilluns
Els actes festius de la festa major van començar dimecres amb el tradicional Trofeu de Festa Major del CEFSV, i dijous va destacar la bicicletada nocturna i botifarrada organitzades pel Club BTT Vidreres, el Club Ciclista Vidreres i l’Atlètic Vidreres Futbol Sala, així com la música a la fresca amb Luis Flores.
El divendres es va donar el tret de sortida amb el Challenge de la Penya Barcelonista de Vidreres i la tarda va continuar amb el concert de Yembes amb Assane Bamgoura, que va portar ritme i energia al poble. Al vespre, la festa major es va inaugurar oficialment amb el pregó a càrrec del Club Ciclista de Vidreres. L’acte va incloure també la presentació dels nous hereus i pubilles del període 2025-2026.
Seguidament, hi va haver el concert d’havaneres d’Els Cremats i van actuar Fiction, Doctor Prats, Roba Estesa i Les Coco a les barraques.
Aquest dissabte, a part del correbous, també hi ha hagut una plantada de gegants al pavelló, diverses cercaviles al llarg de la tarda i una xocolatada. També es farà el tradicional correfoc al vespre i a la nit actuaran Krida, Buhos, Flashy Ice Cream i Tutú-Keké a l’espai de barraques. Els actes finalitzen aquest dilluns.
