Blanes celebra els 100 anys de l’escola Joaquim Ruyra
Una cercavila entre l’Ajuntament i el centre va rememorar dissabte l’acte inaugural del 1925
Una cercavila entre la porta de l’Ajuntament de Blanes i l’escola Joaquim Ruyra va inaugurar el 6 de setembre del 1925 aquest centre educatiu; aquest dissabte, 6 de setembre de 2025, una cercavila similar va rememorar aquell acte que va servir per posar en marxa el que avui és el centre educatiu més antic de la localitat, conegut popularment com l’Escola de la Vila.
La comitiva que va replicar aquella estrena de l’escola l’encapçalaven dissabte la consellera d’Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó; l’alcalde, Jordi Hernández; i la directora del centre, Maite Casaus. També hi eren la regidora d’Educació, Glòria Agudo; el director dels serveis territorials d’Educació i Formació Professional a Girona, Miquel Marcè; regidors i regidores del consistori; així com persones vinculades a l’escola. El seguici, que portava una gran bandera de Blanes, anava acompanyat per les dues bandes del municipi, la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria i la Banda Musical de Blanes i Mossèn Joan Batlle.
Abans d’arribar a l’escola, la cercavila va recórrer el barri de S’Auguer, on està emplaçada, que havia estat engalanat pels veïns per a l’ocasió. Un cop al pati del centre, a l’escenari que s’hi havia muntat s’hi van fer diversos parlaments i actuacions musicals.
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va estacar en la seva intervenció la fita històrica que es commemorava: «Un segle d’educació, de compromís i d’arrelament al nostre poble». Després d’elogiar i agrair la tasca de totes les persones que durant cent anys han fet perdurar el llegat de l’escola, va remarcar la petjada que ha deixat a la població: «L’escola Joaquim Ruyra és més que una escola: és un referent de cohesió i convivència, un espai de futur on la diversitat es converteix en riquesa i on es forma la ciutadania del demà. Per això, els blanencs i blanenques la coneixem més popularment com l’Escola de la Vila».
A l’acte també hi van intervenir exdocents del centre i la regidora d’Educació, Gloria Agudo, que n’havia estat alumna, que van compartir experiències que hi havien viscut. La consellera Esther Niubó va tancar la part més institucional de l’acte central de commemoració, per donar pas a l’estrena de l’Himne del Centenari. L’ha compost –lletra i música- Isabel Muro, exalumna i durant 22 anys professora de música a l’Escola de la Vila, que ha comptat amb la col·laboració de qui va ser el seu professor en aquest centre, el músic i compositor blanenc Josep Maria Guinart. La peça és una havanera que dissabte va ser interpretada pel Grup d’Havaneres de l’Associació de Pensionistes i Jubilats del Casal Benet Ribas i un grup d’alumnes de primària de l’escola.
Els actes commemoratius continuaran les properes setmanes, principalment amb l’exposició 100 Anys de l’Escola de la Vila, que s’allotjarà del 8 al 16 de setembre a la Casa Saladrigas, i del 17 al 24 de setembre a la Sala García Tornel del Carrer Ample. També hi haurà un llibre commemoratiu que s’està elaborant amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Blanes, i s’estrenarà un documental. n
