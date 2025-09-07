Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Hilari

Famílies de la guarderia La Baldufa denuncien l’alt preu del menjador

Afirmen que és un 37% més car que a l’escola, tot i que el servei el dona la mateixa empresa

Entrada de La Baldufa, escola bressol de Sant Hilari.

Entrada de La Baldufa, escola bressol de Sant Hilari. / Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

DdG

Sant Hilari Sacalm

Les famílies usuàries de la llar d’infants La Baldufa de Sant Hilari Sacalm han denunciat a través d’un comunicat que el preu del servei de menjador que ofereix el centre és «un 37% més car respecte al que s’ofereix a l’escola», malgrat que «el servei el dona la mateixa empresa, amb el mateix personal de monitoratge i cuina».

En el cas concret de Sant Hilari, les famílies denuncien que aquesta diferència «no només es dona respecte a les escoles, sinó també respecte a altres llars d’infants de la comarca del mateix lot de licitació», en què, afirmen, «el cost del servei és més baix».

En el mateix comunicat expliquen que «el curs passat, en una reunió de l’AFA amb l’Ajuntament de Sant Hilari i el consell Comarcal de la Selva» per buscar solucions. Entre les propostes hi havia «demanar a l’empresa un pressupost sense servei al juliol o incloure Sant Hilari i Arbúcies en un paquet amb altres municipis per abaratir costos». Amb tot, les famílies denuncien que «cap d’aquests compromisos s’ha complert».

Per tots aquests motius, reclamen que «l’Ajuntament de Sant Hilari assumeixi part del cost del servei, com ja fan altres consistoris del mateix lot, o que es busquin mesures efectives».

