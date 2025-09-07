Mobilitat
La Plataforma pel Transport Públic a Sils es mobilitza contra la inacció de l'ajuntament
Acusen l’alclade, Eduard Colomé Ribas, de no dur a terme les millores que «repetidament» s’ha compromès a realitzar des de les darreres eleccions municipals
DdG
Sils es manifestarà el pròxim 25 de setembre i ho anuncia a través de la Plataforma pel Transport Públic a Sils, després que s’hagi acusat l’alcalde del municipi, Eduard Colomé Ribas (Junts), de «no complir el seu compromís de posar en marxa un servei de transport per als veïns i veïnes de les zones més aïllades del municipi». Residents de barris com Vallcanera i Les Comes denuncien l’aïllament que pateixen «nuclis de dues mil persones» per no tenir transport públic i exigeixen una solució permanent.
La queixa es remunta a les promeses que l’alcalde, com també la primera tinent d'alcalde, Maria Remei (Mei) Puig Freixas, van fer prèviament a les eleccions municipals de 2023. En una enquesta realitzada per l'associació Vallcanera Es MOU, es van comprometre per escrit a implantar un sistema de transport eficient. «Aquests compromisos, però, han estat només paraules que se les ha endut el vent durant els dos anys d'accions i mobilitzacions que ha impulsat la plataforma. Després de cada acció, l'alcalde s'ha compromès a prendre mesures per respondre a la demanda sense que mai hagi passat res», asseguren des de la plataforma.
L'esperança es va renovar en una última reunió amb l'alcalde i la tinent d'alcalde el passat 14 de juny de 2025. En aquella trobada els veïns i veïnes va poder participar, traslladant les seves opinions i propostes, i des de l'ajuntament es van comprometre a posar en marxa un servei de transport aquest inici de setembre. Però, en el ple municipal d’aquell mateix mes, Eduard Colomé va comunicar que «no es tindrien en compte les consideracions del veïnat».
La inacció contrasta amb els 16.000 euros que s’han destinat a transport en els dos últims pressupostos municipals. «La plataforma es pregunta en què s'ha destinat exactament aquesta quantitat i per a què va ser prevista, ja que no ha esdevingut cap millora del servei — que no existeix — sinó que el problema continua sent la manca absoluta de connexió», expliquen.
Per aquesta raó, el darrer dijous d’aquest mes s’ha convocat una marxa que començarà a les 18.30 h a la rotonda de Mallorquines i finalitzarà a les portes de l'Ajuntament de Sils, on s’acabarà amb una concentració de protesta a l’hora del ple municipal. «No descartem noves accions si les seves demandes no són ateses», asseguren des de la plataforma, que animen als veïns de Sils a «sumar-se a la reivindicació per un servei essencial que ha de permetre una mobilitat sostenible del nucli als veïnats i dels veïnats al nucli per a treballar, estudiar i accedir als serveis bàsics».
