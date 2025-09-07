Mobilitat
Riells i Viabrea engegarà un servei de transport a demanda
Es posarà en funcionament la segona meitat de setembre, oferirà horari d’hivern i estiu i costarà dos euros per persona i trajecte
DdG
L’Ajuntament de Riells i Viabrea posarà en marxa, durant la segona meitat de setembre, un nou servei municipal de Transport Flexible a Demanda (TAD). El servei funcionarà amb reserva prèvia a través de l’APP Nemi, així com per WhatsApp o telèfon. Els trajectes es faran amb un vehicle elèctric municipal, amb capacitat per a set persones i adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
El TAD oferirà servei de dilluns a divendres feiners, amb dos tipus d’horaris. En el primer cas, el servei funcionarà de l’1 de setembre al 24 de juny, de 7.30 h a 13.30 h i de 14.30 h a 19.30 h. A partir del 25 de juny i fins al 31 d’agost, els horaris seran de 8.30 a 13.30 i de 14.30 a 20.30 h. Els dissabtes s’oferirà un servei continuat entre les 8.00 h i les 14.00 h. Els diumenges i festius no hi haurà servei.
El cost del sistema serà de 2 € per trajecte i persona, i es podrà pagar en efectiu o amb targeta. També es podran adquirir bonificacions amb la Targeta TAD20, que inclou 20 trajectes per 30 €. Abans de la seva implantació definitiva, es realitzarà una prova pilot.
