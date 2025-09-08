Blanes commemora el llegat dels “americanos” amb una jornada plena d’activitats
El 10 de setembre hi haurà visites guiades, una conferència sobre els indians i un concert de música cubana al Passeig de Mar
Blanes tornarà a posar en valor el llegat dels indians, coneguts popularment com “americanos”, amb una jornada d’activitats prevista per aquest dimecres 10 de setembre. El municipi recorda així la història de prop de dos mil blanencs que al segle XIX van emigrar a Amèrica, principalment a Cuba i Puerto Rico, a la recerca de fortuna. Alguns van tornar enriquits i van deixar una empremta que encara avui és visible en edificis i institucions locals, especialment al Passeig de Mar.
L’Arxiu Municipal de Blanes i l’Ajuntament, amb el suport de la Xarxa de Municipis Indians i el Primer Casino, han programat tres propostes principals. Al matí es faran dues visites guiades per conèixer la història i curiositats d'algunes de les famílies que van emigrar a les Antilles i van tornar enriquides. Les visites es faran a les 10 i les 12 del migdia, però cal dir que tot just quan l'Arxiu Municipal ho va donar a conèixer, ja es van esgotar les 60 persones que hi havia com a topall per inscriure's. A la tarda, a les sis, el tècnic de l’Arxiu Municipal, Aitor Roger oferirà al Casino la conferència “Obrim els àlbums de fotografies familiars dels emigrants a Amèrica”, que repassarà el fenomen migratori a través de la memòria visual.
La jornada es clourà al vespre, a partir de les vuit, amb un concert de música cubana al Banc dels Músics del Passeig de Mar. El jove cantant cubà Amelo D’La Habana portarà ritmes de salsa, rumba i les millors versions dels clàssics per animar la vetllada. Totes les activitats són gratuïtes i obertes al públic.
